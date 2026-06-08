SBT supera Record e assegura vice-liderança na audiência
Neste domingo, 7 de junho de 2026, o SBT alcançou um marco importante ao vencer a Record em termos de audiência durante todo o dia. Isso significa que nenhum programa da Record conseguiu superar as atrações do SBT, que foi a grande vencedora do domingo.
Um dos destaques da programação foi o game show “Roda a Roda”, que obteve uma média de audiência superior ao “Domingo Legal”. Dessa forma, “Roda a Roda” garantiu uma posição de destaque na preferência do público.
Embora o “Família com Eliana” tenha sido transmitido ao vivo e conseguido uma boa audiência, ele chegou a empatar com o SBT por alguns minutos durante o confronto direto, mostrando a competitividade entre as emissoras.
Por outro lado, o game show “Boom!” da Record apresentou um desempenho abaixo do esperado, registrando a metade da audiência do SBT, o que representa o seu pior resultado da temporada até agora.
Os dados de audiência são coletados pelo Ibope e fazem parte da medição na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.
A seguir, apresentamos a tabela com as médias de audiência dos principais programas das emissoras neste domingo:
Audiências da Globo
- Santa Missa em Seu Lar: 3,3
- Antena Paulista: 3,6
- Auto Esporte: 4,4
- Globo Rural: 7,7
- Fórmula 1: GP de Mônaco: 8,2
- Em Família com Eliana: 8,3
- Domingão com Huck: 12,5
- Fantástico: 15,1
Audiências da Record
- Desenhos Bíblicos: 1,3
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,2
- Cine Maior: O Alvo 2: 3,2
- Boom!: 2,7
- Acerte ou Caia!: 4,9
- Domingo Espetacular: 5,9
Audiências do SBT
- SBT Notícias Manhã: 1,4
- Pé na Estrada: 1,6
- Webmotors TV: 1,3
- Domingo Legal: 4,4
- Roda a Roda: 6,3
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,1
Audiências da Band
- Domingo no Cinema: O Medalhão: 1,4
- Planeta Selvagem: 1,6
- Perrengue na Band: 1,7
Audiências da RedeTV!
- Ultrafarma na TV: 0,1
- Santuário de São Judas Tadeu: 0,2
Estes números mostram a dinâmica da audiência televisiva na Grande São Paulo e refletem as preferências do público em um dia típico de programação dominical.