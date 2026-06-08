SBT supera Record e assegura vice-liderança na audiência

Neste domingo, 7 de junho de 2026, o SBT alcançou um marco importante ao vencer a Record em termos de audiência durante todo o dia. Isso significa que nenhum programa da Record conseguiu superar as atrações do SBT, que foi a grande vencedora do domingo.

Um dos destaques da programação foi o game show “Roda a Roda”, que obteve uma média de audiência superior ao “Domingo Legal”. Dessa forma, “Roda a Roda” garantiu uma posição de destaque na preferência do público.

Embora o “Família com Eliana” tenha sido transmitido ao vivo e conseguido uma boa audiência, ele chegou a empatar com o SBT por alguns minutos durante o confronto direto, mostrando a competitividade entre as emissoras.

Por outro lado, o game show “Boom!” da Record apresentou um desempenho abaixo do esperado, registrando a metade da audiência do SBT, o que representa o seu pior resultado da temporada até agora.

Os dados de audiência são coletados pelo Ibope e fazem parte da medição na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.

A seguir, apresentamos a tabela com as médias de audiência dos principais programas das emissoras neste domingo:

Audiências da Globo

Santa Missa em Seu Lar : 3,3

: 3,3 Antena Paulista : 3,6

: 3,6 Auto Esporte : 4,4

: 4,4 Globo Rural : 7,7

: 7,7 Fórmula 1: GP de Mônaco : 8,2

: 8,2 Em Família com Eliana : 8,3

: 8,3 Domingão com Huck : 12,5

: 12,5 Fantástico: 15,1

Audiências da Record

Desenhos Bíblicos : 1,3

: 1,3 Todo Mundo Odeia o Chris : 2,2

: 2,2 Cine Maior: O Alvo 2 : 3,2

: 3,2 Boom! : 2,7

: 2,7 Acerte ou Caia! : 4,9

: 4,9 Domingo Espetacular: 5,9

Audiências do SBT

SBT Notícias Manhã : 1,4

: 1,4 Pé na Estrada : 1,6

: 1,6 Webmotors TV : 1,3

: 1,3 Domingo Legal : 4,4

: 4,4 Roda a Roda : 6,3

: 6,3 Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,1

Audiências da Band

Domingo no Cinema: O Medalhão : 1,4

: 1,4 Planeta Selvagem : 1,6

: 1,6 Perrengue na Band: 1,7

Audiências da RedeTV!

Ultrafarma na TV : 0,1

: 0,1 Santuário de São Judas Tadeu: 0,2

Estes números mostram a dinâmica da audiência televisiva na Grande São Paulo e refletem as preferências do público em um dia típico de programação dominical.