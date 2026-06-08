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SBT supera Record e assegura vice-liderança na audiência

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Audiência 07/06: SBT vence Record de ponta a ponta e garante a vice-liderança
SBT vence Record de ponta a ponta e garante a vice-liderança

Neste domingo, 7 de junho de 2026, o SBT alcançou um marco importante ao vencer a Record em termos de audiência durante todo o dia. Isso significa que nenhum programa da Record conseguiu superar as atrações do SBT, que foi a grande vencedora do domingo.

Um dos destaques da programação foi o game show “Roda a Roda”, que obteve uma média de audiência superior ao “Domingo Legal”. Dessa forma, “Roda a Roda” garantiu uma posição de destaque na preferência do público.

Embora o “Família com Eliana” tenha sido transmitido ao vivo e conseguido uma boa audiência, ele chegou a empatar com o SBT por alguns minutos durante o confronto direto, mostrando a competitividade entre as emissoras.

Por outro lado, o game show “Boom!” da Record apresentou um desempenho abaixo do esperado, registrando a metade da audiência do SBT, o que representa o seu pior resultado da temporada até agora.

Os dados de audiência são coletados pelo Ibope e fazem parte da medição na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.

A seguir, apresentamos a tabela com as médias de audiência dos principais programas das emissoras neste domingo:

Audiências da Globo

  • Santa Missa em Seu Lar: 3,3
  • Antena Paulista: 3,6
  • Auto Esporte: 4,4
  • Globo Rural: 7,7
  • Fórmula 1: GP de Mônaco: 8,2
  • Em Família com Eliana: 8,3
  • Domingão com Huck: 12,5
  • Fantástico: 15,1

Audiências da Record

  • Desenhos Bíblicos: 1,3
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,2
  • Cine Maior: O Alvo 2: 3,2
  • Boom!: 2,7
  • Acerte ou Caia!: 4,9
  • Domingo Espetacular: 5,9

Audiências do SBT

  • SBT Notícias Manhã: 1,4
  • Pé na Estrada: 1,6
  • Webmotors TV: 1,3
  • Domingo Legal: 4,4
  • Roda a Roda: 6,3
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,1

Audiências da Band

  • Domingo no Cinema: O Medalhão: 1,4
  • Planeta Selvagem: 1,6
  • Perrengue na Band: 1,7

Audiências da RedeTV!

  • Ultrafarma na TV: 0,1
  • Santuário de São Judas Tadeu: 0,2

Estes números mostram a dinâmica da audiência televisiva na Grande São Paulo e refletem as preferências do público em um dia típico de programação dominical.

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