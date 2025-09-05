Volkswagen anuncia preço do novo Golf GTI a partir de R$ 430.000

A Volkswagen acaba de trazer de volta o famoso Golf GTI ao Brasil, agora com a nova geração MK 8,5. Apresentado em 23 de agosto, o hatch esportivo finalmente teve seus preços e versões revelados. Serão duas opções, que se diferenciam principalmente pelo acabamento dos bancos. A partir de amanhã, 6 de setembro, as vendas já começam.

Essa nova configuração está toda ajustada para nosso mercado, pensando nas exigências de suspensão e também nas normas de emissões. O motor continua sendo um 2.0 turbo potente, entregando 245 cv e 37,7 kgfm. Ele é emparelhado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, garantindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Imagine a emoção de pisar fundo e sentir essa resposta na pista ou até em uma estrada deserta!

Equipamentos que fazem a diferença

E não faltam recursos interessantes nesse GTI. O modelo conta com rodas de 18″, pneus 225/40, e tanto a grade quanto o logotipo são iluminados. Ele ainda vem equipado com piloto automático adaptativo e um ar-condicionado de três zonas, mantendo todo mundo confortável durante a viagem. Para quem já enfrentou dias quentes dentro do carro, o aquecimento nos bancos dianteiros é um baita diferencial.

Além disso, a iluminação ambiente com 30 cores vai deixar o interior ainda mais charmoso. Temos também um painel de instrumentos em tela de 10,2″, um seletor de modos de condução e um sistema multimídia com tela de 12,9″ que suporta espelhamento sem fio. Para completar, o teto-solar e o som da Harman Kardon trazem um toque de sofisticação para o dia a dia.

As versões e suas diferenças

As duas versões do GTI se diferenciam pelos acabamentos dos bancos. A versão básica tem um clássico acabamento em tecido xadrez vermelho, bem no estilo que fãs do Golf GTI adoram. Já a versão mais completa vem com bancos de couro Vienna, que oferecem aquecimento e ventilação. Um conforto e tanto para longas viagens!

Preços e cores disponíveis

O preço para a versão com os bancos em tecido é de R$ 430 mil, enquanto a versão com os bancos de couro sobe para R$ 445 mil. Você vai poder escolher entre quatro lindas cores: Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro. E o melhor: essas opções não adicionam custo ao carro.

A pré-venda do Golf GTI será especial, permitindo apenas uma unidade por CPF ou CNPJ. Embora tenha rolado o rumor de que só quem já possuía modelos GTI ou GTS pudesse comprar, isso foi desmentido. Essa condição é só para quem quer fazer parte do “GTI Experience Club”. Os sortudos que estiverem nessa lista receberão contato direto da VW.

Por fim, as primeiras entregas estão previstas para março de 2026, e a manutenção pode ser feita em qualquer concessionária da Volkswagen no Brasil. E a boa notícia: você ainda conta com uma garantia de 3 anos! Imagine só a aventura que pode estar por vir ao volante desse carro icônico.