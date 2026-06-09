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RedeTV! registra zero de audiência após mudanças na grade

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Audiência 08/06: Mudanças na grade fazem a RedeTV! zerar no Ibope
Mudanças na grade fazem a RedeTV! zerar no Ibope

Em 8 de junho, os programas da RedeTV! apresentaram resultados abaixo do esperado nas medições de audiência. “A Tarde é Sua”, comandado por Sonia Abrão, registrou apenas 0,1 ponto no Ibope, alcançando apenas metade da audiência do programa “A Hora do Zap” exibido na sexta-feira anterior. Além disso, o “RedeTV! Notícias 2ª Edição”, que vai ao ar entre 18h e 18h30, ficou em último lugar, com zero pontos.

Na Globo, a novela “Quem Ama Cuida” manteve audiência estável em sua quarta semana, mas não conseguiu atrair novos telespectadores e apresentou índices inferiores ao “Jornal Nacional”. No período matutino, o programa “Encontro com Patrícia Poeta” teve desempenho superior ao “Mais Você”, que neste período se dedica a coberturas relacionadas à Copa do Mundo. Por outro lado, a “Sessão da Tarde” enfrentou uma de suas menores audiências do ano.

O SBT também apresentou variações em sua programação. A novela “Meu Coração é Teu” não teve bom desempenho nas tardes, mas à noite, o programa esportivo “Galvão FC” superou a série exibida pela Record, garantindo a vice-liderança de audiência para o SBT.

Os dados detalhados de audiência na Grande São Paulo foram compilados e mostram a luta das emissoras pela atenção do público. Confira alguns resultados das principais emissoras:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,1 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,6 pontos
  • Jornal Nacional: 22,8 pontos
  • Quem Ama Cuida: 22,7 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
  • Cidade Alerta SP: 7,5 pontos
  • Jornal da Record: 6,8 pontos

Audiências do SBT

  • Chaves: 2,8 pontos
  • Fofocalizando: 3,1 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,1 pontos

Audiências da Band

  • Brasil Urgente: 2,7 pontos
  • Jornal da Band: 3,5 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 1,1 pontos
  • RedeTV! Notícias: 0,1 pontos

Os números apresentados seguem as medições que consideram 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para a publicidade. A competição pela audiência continua intensa entre as emissoras, refletindo as preferências e interesses do público brasileiro.

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