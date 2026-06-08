Debates das eleições 2026 contarão com SBT, CNN e RedeTV!

A eleição de 2026 contará com um formato inovador para a transmissão de debates entre candidatos. Um consórcio composto por 11 veículos de comunicação, que inclui CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV, foi criado com o objetivo de promover os encontros de forma colaborativa. Isso significa que os debates serão transmitidos simultaneamente em diversas plataformas, como TV aberta, rádio, sites de notícias e serviços de streaming.

Essa nova estrutura irá organizar debates para candidatos à Presidência da República e também para os governos estaduais, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. O modelo proposto permite que cada veículo mantenha sua autonomia editorial, mas trabalhe em conjunto para ampliar o alcance das informações.

O calendário dos debates já tem duas datas definidas: o primeiro debate presidencial acontecerá em 14 de setembro, uma segunda-feira, e o debate para candidatos a governadores será realizado em 18 de setembro, uma sexta-feira, com os estados participantes ainda a serem confirmados.

Um dos principais objetivos desse projeto é democratizar o acesso da população às propostas dos candidatos, promovendo uma eleição com diversidade de vozes e facilitando a circulação de informações relevantes. A união desses veículos abrange diferentes segmentos da mídia brasileira, reunindo tanto empresas com forte presença nacional quanto aquelas que atuam em nível regional, alcançando milhões de brasileiros diariamente.

A proposta também visa transformar os debates em eventos com ampla visibilidade, evitando que a transmissão ocorra em apenas uma plataforma. Dessa forma, busca-se criar um modelo de colaboração entre concorrentes, focando na promoção de informações públicas e discussão de ideias que sejam do interesse da sociedade.