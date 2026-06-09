Globo une nostalgia e interatividade com “Você Decide”

A Globo anunciou a volta do quadro “Você Decide”, que fará parte do programa “Domingão com Huck” a partir de 21 de junho. A estreia está programada para coincidir com a Copa do Mundo de 2026, um evento que a emissora utiliza para atrair e engajar os telespectadores.

“Você Decide” tem como proposta central permitir que o público decida o desfecho das histórias apresentadas. O formato, muito popular nos anos 1990, será adaptado ao digital. Agora, os espectadores poderão participar por meio de votações no portal Gshow, tornando a interação mais moderna e acessível.

Os episódios abordarão conflitos do dia a dia e dilemas humanos, mantendo o apelo emocional que caracteriza o programa original, mas atualizando as discussões para incluir temas contemporâneos como comportamento, ética e relações pessoais. Essa nova abordagem busca incentivar a reflexão entre os telespectadores, permitindo que eles influenciem as narrativas.

Além da interação, o quadro contará com a presença de convidados famosos e especialistas que vão auxiliar nas discussões sobre os casos apresentados. Essa participação pretende enriquecer o diálogo sem desviar o foco da principal função do público: escolher os finais das histórias.

Atualmente, a produção está acelerada e as gravações dos primeiros episódios devem ser finalizadas em breve. A equipe trabalha para adaptar um formato clássicos da TV aberta para uma lógica de participação interativa.

Os roteiros são escritos por Nelito Fernandes e Leonardo Lanna, sob a direção artística de Paulo Silvestrini. O projeto busca um equilíbrio entre a nostalgia do formato original e as inovações tecnológicas, reposicionando “Você Decide” como uma marca importante na televisão brasileira, que ajudou a popularizar a ideia de interatividade.

Uma foto divulgada recentemente mostra o apresentador Luciano Huck em reunião com parte da equipe envolvida no projeto, destacando a importância da retomada do quadro na programação de domingo da emissora.

Com o retorno de “Você Decide” em um período de grande mobilização como a Copa do Mundo, a Globo busca usar a nostalgia de um formato querido para promover engajamento, debates e a participação do público em tempo real durante o “Domingão com Huck”.