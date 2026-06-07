Globo intensifica cobertura para enfrentar CazéTV no Mundial

A Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, promete ser um grande desafio para a rede de televisão que tem tradição em transmitir esses eventos. Esta será a primeira vez que a emissora não garantiu a exibição de todos os jogos, o que obriga uma reestruturação em sua equipe e estratégia para manter sua relevância no cenário esportivo.

Tradicionalmente, a emissora sempre contou com narradores icônicos, como Galvão Bueno, Cléber Machado e Luís Roberto. No entanto, a nova configuração da equipe foi planejada para acompanhar um ciclo de renovação. A mudança é notável especialmente com a ausência de Luís Roberto, afastado por problemas de saúde. Everaldo Marques, que vai narrar os jogos da seleção brasileira, considera seu papel como uma responsabilidade temporária, dedicando-se a manter o legado do colega.

Na equipe de narração, Rogério Corrêa é o mais experiente, com seis Copas do Mundo no currículo. Gustavo Villani se junta com três Mundiais, enquanto Everaldo e Renata Silveira têm duas experiências. Paulo Andrade e Vini Rodrigues farão sua estreia na cobertura. A equipe de comentaristas trouxe nomes como Denílson, Junior, Cristiane Rozeira e Ana Thaís Matos, buscando diversidade nas análises e comentários.

Adicionalmente, a emissora está investindo em tecnologia para reduzir o tempo de atraso nas transmissões digitais, especialmente no serviço de streaming Globoplay, que terá um papel importante na cobertura do evento. A emissora estima transmitir até 57 partidas, incluindo todas do Brasil, metade da fase de mata-mata e a final, marcada para o dia 19 de julho. Esse número pode aumentar, dependendo do desempenho da seleção.

A concorrência será intensa com a CazéTV, que garantiu todos os 104 jogos do torneio, incluindo uma semifinal exclusiva. A diretora-executiva da emissora afirma que, apesar das mudanças, a tradição de associar a Copa à Globo ainda é forte entre o público.

Para a cobertura da Copa, mais de 120 profissionais serão enviados para os países-sede. A estrutura reforça a nova fase esportiva da emissora e prepara o terreno para a Copa feminina que ocorrerá no Brasil no ano seguinte.

Além disso, a cobertura nos canais pagos, como SporTV e GE TV, incluirá cerca de mil horas de transmissões ao vivo. O SporTV terá programas de debate com personalidades conhecidas, enquanto a GE TV ajudará com a exibição de 32 partidas ao vivo nos canais de TV paga e no Globoplay.

A seleção brasileira dará início à sua jornada no sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), enfrentando o Marrocos. Em seguida, jogará contra o Haiti e a Escócia na fase de grupos, trazendo grande expectativa para os telespectadores.

Com estas mudanças, a emissora se prepara para mais um desafio, tentando garantir que a Copa continue a ser um evento de grande audiência, mesmo sem a exclusividade total dos direitos de transmissão. Essa nova abordagem será testada não apenas nas narrativas, mas também nas estratégias de se manter competitiva em um ambiente digital, onde a concorrência oferece mais flexibilidade e opções para os espectadores.