Uso excessivo do celular no banheiro pode causar danos à saúde

Nos dias de hoje, é comum ver as pessoas grudadas nos celulares, seja para passar o tempo ou resolver alguma tarefa do dia a dia. Mas você já parou para pensar que levar o celular para o banheiro pode não ser a melhor ideia? Um estudo recentíssimo trouxe à tona esse assunto e deixou alguns alertas importantes.

A pesquisa, que envolveu aproximadamente 125 pessoas nos Estados Unidos, analisou os hábitos das pessoas quando vão ao banheiro. E olha, os resultados foram bem reveladores. Os participantes não apenas falaram sobre suas idas ao banheiro, mas também fizeram exames para verificar possíveis problemas, como hemorroidas. Os pesquisadores descobriram que usar o celular enquanto está no vaso pode aumentar o risco de infecções. Impressionante, não?

O estudo mostrou que cerca de 37% das pessoas passavam mais de cinco minutos no banheiro quando estavam com seus smartphones, enquanto apenas 7,1% não faziam isso. A explicação é que ficar sentado por muito tempo pode causar pressão no assoalho pélvico e aumentar o risco de hemorroidas. E adivinha? O uso do celular elevou esse risco em 46%.

Quando as pessoas se distraem com o celular, acabam perdendo a noção do tempo e isso pode contribuir para o desconforto. Se você não quiser se preocupar com hemorroidas, o ideal é deixar o celular de lado durante os momentos no vaso sanitário.

As hemorroidas são veias que se dilatam, tornando-se visíveis e inflamadadas na região do reto ou ânus. O problema pode se agravar com o tempo e, em outras palavras, causa sintomas como sangramento, coceira e dor. Para aliviar, recomenda-se tomar banho com água morna e adotar uma alimentação rica em fibras. Em casos mais sérios, é sempre bom consultar um médico para o tratamento correto.

Então, na próxima vez que for ao banheiro, pense duas vezes antes de levar o celular. Às vezes, um pequeno gesto pode evitar um incômodo maior no futuro.