Wanessa Camargo se despede do tvz ao lado de Priscila Senna e Lexa

Wanessa Camargo está se preparando para se despedir do programa “TVZ Ao Vivo” nesta última semana em que estará no comando da atração. A despedida contará com a participação de artistas populares, prometendo um clima especial para os telespectadores.

Durante esta semana final, Wanessa receberá a cantora Priscila Senna e a rapper Lexa, ambas figuras conhecidas no cenário musical brasileiro. A ideia é manter a interatividade e as discussões sobre assuntos em alta nas redes sociais, algo que tem sido uma marca do programa.

A primeira convidada da semana é Priscila Senna, que se apresenta na segunda-feira, dia 8. A artista famosa pelo seu trabalho no brega irá trazer sucessos de sua carreira e compartilhará suas experiências com os apresentadores. O programa também discutirá temas relevantes, como a venda de ingressos para o Rock in Rio e as expectativas para a Copa do Mundo de 2026.

Na quinta-feira, dia 11, a atração contará com a presença de Lexa. A cantora tem uma ligação especial com o programa, pois foi a primeira artista a assumir a apresentação em temporadas em 2020. Lexa retornará ao programa para relembrar momentos marcantes de sua carreira e compartilhar informações sobre seus projetos mais recentes.

As edições serão exibidas às 18h no canal Multishow e estarão disponíveis para os assinantes do Globoplay no plano premium. O “TVZ Ao Vivo” é transmitido às segundas e quintas-feiras e sempre envolve a participação do público em tempo real.

Esta semana final destaca a importância do programa como uma plataforma de música e discussão pop, que vai além de simplesmente mostrar apresentações. A despedida de Wanessa Camargo marca um período recheado de trocas significativas com os convidados e uma interação ativa nas redes sociais, refletindo a essência do programa.