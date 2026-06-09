Diretor deixa RedeTV! em meio a tensões antes de estreias

Rafael Blecher foi demitido da RedeTV! na última segunda-feira, dia 8 de junho, após autorizar sua equipe a estender o descanso após o feriado de Corpus Christi. Essa decisão gerou desconforto na direção da emissora e resultou em sua saída do cargo, o que deixou a programação da rede em incerteza.

Blecher era o responsável por dois projetos que estavam previstos para estrear em agosto: “Dinheiro na Conta” e “Vizinhos em Guerra”. Até o momento, não há informações sobre quem irá assumir esses projetos e se isso irá impactar as datas de lançamento das atrações.

Após sua demissão, Rafael Blecher compartilhou que ainda estava se adaptando à nova situação, mas tentava manter uma visão otimista em relação ao futuro. Ele ressaltou que sempre foi leal à emissora e se dedicou a aplicar sua criatividade em prol dos programas.

Em relação ao motivo de sua saída, Blecher mencionou falhas na comunicação dentro da empresa, apontando que eventuais mal-entendidos e interferências podem ter contribuído para sua demissão. Essa situação começou a se desenrolar após o feriado, quando a RedeTV! havia determinado que os funcionários retornassem ao trabalho na sexta-feira, mas a autorização para um feriado prolongado acabou causando problemas.

A demissão de Blecher foi inicialmente divulgada por um site de notícias, que também confirmou a informação com fontes internas. A emissora, no entanto, não se pronunciou oficialmente sobre o desligamento.

Rafael Blecher era parte da RedeTV! desde dezembro de 2024 e participou da criação do programa “Jogo na Tela”, que foi ao ar em 2025, mas foi retirado da grade após apenas quatro meses. O profissional tem uma carreira que inclui passagens por canais como MTV Brasil, Multishow e Mix TV.

A saída de Blecher deixa a emissora diante da necessidade de tomar decisões rápidas sobre a nova programação, evidenciando como problemas administrativos podem impactar diretamente o lançamento de novos programas e a renovação da grade de programação.