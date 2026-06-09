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Diretor deixa RedeTV! em meio a tensões antes de estreias

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Demissão de diretor expõe tensão interna antes de estreias na RedeTV!
Demissão de diretor expõe tensão interna antes de estreias na RedeTV!

Rafael Blecher foi demitido da RedeTV! na última segunda-feira, dia 8 de junho, após autorizar sua equipe a estender o descanso após o feriado de Corpus Christi. Essa decisão gerou desconforto na direção da emissora e resultou em sua saída do cargo, o que deixou a programação da rede em incerteza.

Blecher era o responsável por dois projetos que estavam previstos para estrear em agosto: “Dinheiro na Conta” e “Vizinhos em Guerra”. Até o momento, não há informações sobre quem irá assumir esses projetos e se isso irá impactar as datas de lançamento das atrações.

Após sua demissão, Rafael Blecher compartilhou que ainda estava se adaptando à nova situação, mas tentava manter uma visão otimista em relação ao futuro. Ele ressaltou que sempre foi leal à emissora e se dedicou a aplicar sua criatividade em prol dos programas.

Em relação ao motivo de sua saída, Blecher mencionou falhas na comunicação dentro da empresa, apontando que eventuais mal-entendidos e interferências podem ter contribuído para sua demissão. Essa situação começou a se desenrolar após o feriado, quando a RedeTV! havia determinado que os funcionários retornassem ao trabalho na sexta-feira, mas a autorização para um feriado prolongado acabou causando problemas.

A demissão de Blecher foi inicialmente divulgada por um site de notícias, que também confirmou a informação com fontes internas. A emissora, no entanto, não se pronunciou oficialmente sobre o desligamento.

Rafael Blecher era parte da RedeTV! desde dezembro de 2024 e participou da criação do programa “Jogo na Tela”, que foi ao ar em 2025, mas foi retirado da grade após apenas quatro meses. O profissional tem uma carreira que inclui passagens por canais como MTV Brasil, Multishow e Mix TV.

A saída de Blecher deixa a emissora diante da necessidade de tomar decisões rápidas sobre a nova programação, evidenciando como problemas administrativos podem impactar diretamente o lançamento de novos programas e a renovação da grade de programação.

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