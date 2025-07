VW Golf GTI é testado no Brasil em 2025 com novas rodas

O novo Volkswagen Golf GTI de oitava geração está a caminho do Brasil e deve desembarcar por aqui em 2025. Enquanto a chegada não acontece, alguns flagras do modelo com visual atualizado (MK 8,5) já começaram a aparecer por nossas ruas, trazendo algumas novidades interessantes em relação ao que vimos no ano passado.

Recentemente, uma unidade do Golf GTI foi avistada na charmosa Campos do Jordão, em São Paulo. O fato de essa cidade ser frequentemente escolhida por montadoras para testes, devido ao seu clima frio e à altitude, faz sentido, afinal, é um ótimo cenário para avaliar o desempenho dos carros em diferentes condições.

Essa versão que foi flagrada parece ser a que chegará ao mercado brasileiro. E a diferença que dá para notar nas rodas é um detalhe que muitos entusiastas vão adorar. O modelo avistado apresenta rodas de 19” com acabamento diamantado — enquanto o modelo exibido anteriormente tinha rodas pretas. É curioso notar que, na Europa, essas rodas são exclusivas da versão R, que é a mais potente. Isso levanta a possibilidade de que a Volkswagen decida caprichar ainda mais na versão brasileira, principalmente para enfrentar concorrentes como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla, que possuem calibrações mais agressivas.

Falando em potência, o Golf GTI deve manter o motor EA888, um veterano que já se mostrou confiável em versões anteriores. Se a VW mantiver os números do modelo europeu, a potência poderá chegar a 265 cv e torque de 37,7 kgfm. Para quem acompanhava o antigo modelo vendido aqui, a diferença é significativa, já que a versão anterior entregava apenas 230 cv e 35,7 kgfm. E quem já se atreveu a pisar fundo em um GTI sabe como isso faz a diferença na hora de acelerar!

As dimensões do novo Golf seguem bem parecidas com as do Mk7, mas com um ar de maior sofisticação. O porta-malas, por exemplo, ganhou um espaço extra: subiu de 338 para 374 litros. Uma ótima notícia para quem gosta de viajar com a família e levar toda a tralha do dia a dia.

Por dentro, o Golf GTI passou por uma repaginada que promete agradar a todos. A nova central multimídia, batizada de MIB4, vem com uma tela de 12,9” e melhorias tanto no hardware quanto no software, após algumas críticas na primeira versão do Mk8. As teclas agora são retroiluminadas, facilitando o uso à noite, algo que muitos motoristas vão agradecer. Para completar, um assistente de voz integrado ao estilo ChatGPT traz uma nova forma de interação com o carro.

No mercado europeu, o Golf GTI Mk8,5 tem um preço que gira em torno de 45.710 euros — isso dá mais de R$ 294 mil na conversão direta. Aqui no Brasil, o cenário é um pouco diferente, já que os concorrentes estão na faixa de R$ 416.990 a R$ 429.900, o que pode indicar que o preço do novo GTI será um pouco mais acessível, mas ainda assim próximo a essas marcas.

Então, fiquem ligados! A cada flagra do novo Golf GTI, a ansiedade só aumenta, e muitos já sonham em colocá-lo na garagem.