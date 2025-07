Cantor conhecido dos anos 2000 morre por doença rara

O cantor Leandro Abusado, conhecido por seu sucesso nos anos 2000 com a canção “Aqui no baile do Egito”, estava internado no Posto de Assistência Médica (PAM) em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Fournier, uma infecção rara que afeta os tecidos moles da área entre o ânus e os órgãos genitais.

Em março deste ano, Leandro enfrentou sérios problemas de saúde. Ele passou duas semanas internado, sofriando com inchaço nas partes íntimas. Durante esse período, ele ficou sem saber ao certo o que estava acontecendo. O cantor revelou que a infecção foi causada por uma bactéria que entra através dos pelos, podendo se espalhar rapidamente pelo corpo. Se não for tratada, essa infecção pode causar necrose, como aconteceu com ele. Em um vídeo que compartilhou nas redes sociais, Leandro explicou que, após conviver com a situação por duas semanas, notou um cheiro estranho e decidiu procurar um hospital, onde constatou que algumas áreas já estavam necrosadas.

Para ajudar a cobrir os custos do tratamento, Leandro lançou uma campanha de arrecadação online, onde pedia apoio para aquisição de fraldas geriátricas e outras despesas relacionadas à sua recuperação.

O artista, que fez sucesso ao lado da cantora Maya com o grupo “Leandro e As Abusadas” nos bailes da Furacão, reduziu suas apresentações após a descoberta da doença. No entanto, recentemente ele começou a gravar vídeos para o TikTok, impulsionado pela viralização da música “Aqui no baile do Egito”. A situação de saúde do cantor trouxe à tona a importância de buscar assistência médica ao notar sintomas preocupantes, uma vez que a síndrome de Fournier, apesar de rara, pode ser muito séria.