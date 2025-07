Por que seu cachorro lambe você? Entenda o comportamento.

Se você notou que o seu cachorro tem lambido você com mais frequência nos últimos dias, é bom prestar atenção. Essa atitude pode ser um sinal de que ele está ansioso ou até mesmo com algum problema de saúde. Lambidas em excesso não são apenas um gesto carinhoso, e é importante entender o que está por trás desse comportamento.

Cães são animais sociais e, assim como nós, podem se sentir ansiosos quando há mudanças em sua rotina ou quando ficam muito tempo sozinhos. Quando isso acontece, eles costumam lamber a si mesmos ou seus tutores como uma forma de minimizar o estresse. Mas fique atento: essa lambedura em excesso pode resultar em problemas de pele, já que o ato pode causar irritações e aumentar o risco de infecções.

Além das lambidas, a ansiedade nos cães pode se manifestar de outras formas. Eles podem vocalizar demais ou até mesmo ficar hiperativos. Por isso, é essencial observar os sinais que o seu amigo de quatro patas emite e entender o que ele está tentando comunicar.

Possíveis problemas de saúde

As lambidas não são apenas comportamentais; elas também podem indicar problemas de saúde. Se o seu cão está lambendo frequentemente as patas, ele pode estar tentando aliviar dor de queimaduras, unhas quebradas ou alergias. Doenças de pele, infecções e até desordens hormonais, como o hipotireoidismo, são outras razões que podem estar por trás desse hábito.

Para evitar que pequenas questões se tornem grandes problemas, uma rotina de visitas ao veterinário é fundamental. Exames regulares e a manutenção dos cuidados, como vacinas e proteção contra parasitas, são passos importantes para garantir a saúde do seu pet.

Lambidas como pedido de atenção

A lambedura também pode ser uma maneira que o seu cão encontra para chamar a sua atenção. Afinal, esses bichinhos são seres sociais e podem usar as lambidas como uma forma de demonstrar afeto. Se o seu cão vê você como parte do seu “bando”, ele pode querer reforçar os laços sociais com esses gestos carinhosos.

Dessa forma, é essencial diferenciar uma lambida de carinho de uma que pode sinalizar um problema. Ficar atento ao contexto em que as lambidas acontecem é vital para entender o que o seu cão realmente precisa.

Como lidar com lambidas excessivas

Se o seu cachorro anda lambendo demais, é hora de observar mais de perto o que está acontecendo. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar:

Exercícios regulares: A prática de atividades físicas ajuda a liberar a energia acumulada e alivia a ansiedade.

A prática de atividades físicas ajuda a liberar a energia acumulada e alivia a ansiedade. Diversão garantida: Brinquedos interativos e jogos são ótimas alternativas para entreter e reduzir o estresse quando você não está em casa.

Brinquedos interativos e jogos são ótimas alternativas para entreter e reduzir o estresse quando você não está em casa. Socialização: Deixar seu pet interagir com outros cães pode ajudar a aliviar comportamentos ansiosos.

Deixar seu pet interagir com outros cães pode ajudar a aliviar comportamentos ansiosos. Visitas ao veterinário: Mantenha as consultas em dia para garantir a saúde do seu amigo peludo.

Observar o comportamento do seu cão é fundamental para garantir seu bem-estar. Lambidas excessivas podem apontar para estresse, questões de saúde ou necessidades emocionais que precisam de atenção. Monitorando de perto e tornando-se mais proativo, você pode ajudar seu companheiro a ter uma vida mais saudável e feliz.