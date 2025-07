VW Amarok 2027 pode compartilhar recursos com a Maxus

Cada vez mais, as rodovias do Brasil e da Argentina estão repletas de flagras intrigantes da nova geração da Volkswagen Amarok. Recentemente, um desses protótipos foi flagrado na Argentina, mostrando como essa picape se destacará em relação à SAIC Maxus Interstellar X — ou melhor dizendo, como as duas podem ter mais semelhanças do que diferenças.

Em abril, a Volkswagen anunciou um investimento robusto de US$ 580 milhões para fabricar a nova Amarok na Argentina. O legal é que a montadora revelou que esse modelo será diferente da versão global, que é feita em parceria com a Ford e baseada na Ranger. Para quem está de olho nesse mercado, essa nova fase da picape está trazendo muito mais expectativa.

O projeto, chamado Cyclone, deveria dar origem à Amarok sul-americana com base na Ranger, mas acabou sendo cancelado no início do desenvolvimento. A Volkswagen decidiu então fazer um facelift na geração atual, que chegou ao mercado no ano passado. Essa nova “Amarok América do Sul” vai usar mecânica, suspensão e parte elétrica da SAIC. Agora, a grande questão é quão diferente a versão final tem que ser em comparação à Maxus Interstellar X.

Se o protótipo visto na Argentina já é perto do que será o modelo final — e não apenas um “carro de testes” com uma carcaça de outro veículo — a Amarok da VW vai ter pouco a poucos detalhes distintos. Aliás, até o design das rodas foi mantido. Entretanto, a Volkswagen tem mostrado teasers que sugerem uma identidade visual única na frente. É bem possível que a marca esteja ainda ajustando o lado estético enquanto testa o conjunto mecânico.

Quem viu o protótipo em movimento comentou que as lanternas traseiras têm uma iluminação em LED vertical, lembrando a estética da versão da Maxus. Uma observação curiosa: um dos flagras chamou a picape de “muito grande”, especialmente por ser mais alta e larga que as outras picapes médias do mercado. Isso, com certeza, chama a atenção nas estradas.

Um ponto interessante a se considerar é que essa nova plataforma permitirá à Volkswagen introduzir opções de motorização variadas. A estrutura foi projetada para suportar motores a gasolina, híbridos e até mesmo totalmente elétricos. Tem muita gente animada por essas possibilidades, especialmente aqueles que adoram a ideia de dirigir algo mais sustentável.

O CEO global da Volkswagen, Thomas Schäfer, comentou sobre a parceria com o Grupo SAIC, destacando que é algo habitual entre as duas montadoras. O projeto Amarok América do Sul representa mais uma passo nessa colaboração. Essa união deve trazer tecnologias compartilhadas, algo que os motoristas vão sentir na prática.

Com tantas atualizações e possibilidades empolgantes, a expectativa por essa nova Amarok aumenta a cada dia. É sempre divertido ver o que as montadoras estão preparando. As estradas, se ficar atento, podem revelar mais flagras do que se imagina!