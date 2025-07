Reencontro de Fátima e Raquel gera momento constrangedor

Conflito Familiar em "Vale Tudo": Maria de Fátima e Raquel em Clima Tenso

Na novela "Vale Tudo", Maria de Fátima, uma das protagonistas, está animada com o sucesso que vem alcançando em sua vida. Em um momento de reflexão, ela sugere à mãe, Raquel, que deixem o passado complicado para trás agora que ambas estão vivendo bem. No entanto, Raquel, que carrega mágoas profundas das traições e abandonos que sofreu por parte da filha, não demonstra a mesma disposição. Sua reação é fria, mostrando que ainda não está pronta para superar as desavenças.

Além disso, a ex-namorada de Ivan, um personagem importante na trama, faz graves acusações contra Fátima. Ela a considera egoísta, afirmando que a filha só aparece em sua vida quando lhe convém. Em resposta, Fátima tenta se justificar, argumentando que sua ambição e busca por uma vida melhor também ajudaram a transformar a vida de Raquel.

A conversa entre mãe e filha se torna cada vez mais tensa. Raquel, indignada com a postura de Fátima, reafirma que um dia a filha vai precisar dela. E, com firmeza, ela declara que, quando esse dia chegar, não estará disposta a ajudar. Esse diálogo acirrado evidencia as feridas emotivas que ainda marcam o relacionamento entre as duas.

"Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, é exibida de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. A trama explora temas como ambição, relações familiares e perdão em meio a um enredo repleto de reviravoltas.