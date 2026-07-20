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Aguinaldo Silva renova contrato com a Globo e divulga sinopse

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Aguinaldo Silva renova com a Globo e prepara sinopse para as 21h
Aguinaldo Silva renova com a Globo e prepara sinopse para as 21h

A Globo ainda está decidindo qual novela irá substituir a continuação de “Avenida Brasil”, que está programada para finalizar sua exibição em 2026. A emissora está em busca de novas histórias, e vários autores já estão desenvolvendo projetos inéditos.

O famoso autor Aguinaldo Silva, conhecido por seus sucessos na emissora, continuará trabalhando na Globo mesmo após o fim do seu contrato atual, que é voltado para a novela “Três Graças”. Recentemente, ele renovou seu contrato, que agora se estende até o final de 2029. Além disso, Aguinaldo está criando a sinopse de uma nova novela que será exibida no horário nobre, às 21h.

Outros autores também estão se preparando para novos projetos. Rosane Svartman e Bruno Luperi estão entre eles. Em uma recente entrevista, Manuela Dias mencionou que está escrevendo uma próxima novela, mas não revelou detalhes sobre o horário de exibição.

Uma possível janela para a nova novela de Manuela pode ser o horário das 22h30. A emissora planeja novamente investir em dramaturgia nesse horário a partir de 2027. No entanto, para o segundo semestre de 2026, a Globo ainda não definiu o que irá transmitir após “Avenida Brasil”.

Atualmente, a novela “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco, está no ar e tem obtido uma boa audiência. A trama tem conquistado tanto a apreciação do público quanto da crítica, alcançando uma média de 22,2 pontos na Grande São Paulo. Esse desempenho é comparable ao que “Três Graças” obteve anteriormente. A Globo continua a incentivar a produção de novas novelas para fortalecer sua programação.

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