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Que história é essa, porchat? agora nas noites de quinta na Globo

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Que História É Essa, Porchat? ganha espaço nas noites de quinta da Globo
Que História É Essa, Porchat? ganha espaço nas noites de quinta da Globo

O programa “Que História É Essa, Porchat?” chega à sua oitava temporada na TV Globo, com estreia marcada para 23 de julho. A atração, que será exibida todas as quintas-feiras, irá ao ar após o programa apresentado por Pablo e Luisão.

O comando do programa continua com Fábio Porchat, que é conhecido por receber relatos surpreendentes e promover encontros inesperados no palco. Uma das principais novidades desta temporada será a inclusão de histórias narradas em duplas, o que deve trazer uma nova dinâmica para as conversas.

O primeiro episódio contará com a participação de Isabel Teixeira, Gabriel Godoy e Marcia Sensitiva. Ao longo da temporada, outros nomes conhecidos também estarão presentes, como Luciano Huck, Mel Maia, Quitéria Kelly, e Dani Calabresa, entre muitos outros.

Fábio Porchat expressou sua satisfação em ver o programa ainda forte após sete temporadas, afirmando que ele permanece bem avaliado pelo público e mantém bons índices de audiência. Para o apresentador, cada nova temporada traz uma ansiedade positiva, destacando que o formato do programa se baseia na troca de experiências e na descoberta de histórias que geram identificação e divertem os telespectadores.

A produção é realizada pelo grupo Porta dos Fundos, com direção de Gigi Soares e roteiro final de Paula Miller. Os fãs do programa podem esperar novos episódios cheio de histórias surpreendentes e momentos engraçados.

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