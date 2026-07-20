Avenida Brasil 2 retrata busca por prosperidade no Divino

A nova temporada da novela famosa “Avenida Brasil” vai manter o Divino como o cenário principal e expandir as atividades do clube do bairro. Lançada em 2012, a produção conquistou o público e, agora, após 14 anos, João Emanuel Carneiro está à frente da nova história que será exibida na Globo.

Nesta nova fase, o Divino Futebol Clube deixará de ser apenas um espaço dedicado ao futebol. O local passará a sediar eventos e reuniões, além de novos negócios locais, refletindo uma nova dinâmica na vida dos personagens.

Um dos destaques da trama será o restaurante de Salomé, que será a proprietária e responsável pela gestão do negócio. O autor deseja retratar Salomé como uma empreendedora moderna, com características como beleza, bom humor e uma personalidade marcante.

Quanto à vida de Tufão, interpretado por Murilo Benício, ele começará essa nova jornada como viúvo, após a morte de sua esposa Monalisa, vivida por Heloisa Périssé. A história promete trazer Salomé como um novo grande amor para Tufão, abrindo espaço para um romance interessante.

Na nova representação do Divino, os personagens se envolverão em diversas atividades econômicas, como a administração de motéis e lava-jatos. Essa mudança reflete uma tentativa do autor de mostrar a luta por melhores condições de vida e o espírito empreendedor dos moradores.

Em relação ao contexto social, a primeira versão da novela refletia a ascensão da nova classe C. Agora, o foco será em pessoas que dependem de suas próprias iniciativas para se sustentar e que precisam se adaptar às mudanças do mercado de trabalho.

O primeiro capítulo da nova temporada está marcado para ser exibido no dia 25 de janeiro, substituindo a novela “Quem Ama Cuida” no horário das 21h. O projeto será dirigido por Ricardo Waddington, e Henrique Sauer ficará responsável pela direção-geral.

João Emanuel Carneiro contará com a colaboração de outras roteiristas, como Marta Rangel e Vincent Villari, que também trabalharam com ele em projetos anteriores.

Além de Murilo Benício, a nova temporada contará com o retorno de atores como Adriana Esteves, Letícia Isnard, Eliane Giardini e Cauã Reymond. Thalita Carauta e Jéssica Ellen são algumas das novas caras que farão parte deste elenco.