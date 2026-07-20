Galvão deixa futuro na Copa de 2030 indefinido após homenagem

Galvão Bueno, renomado narrador esportivo brasileiro, não confirmou se participará da Copa do Mundo de 2030, após receber uma homenagem do SBT. Com 75 anos, ele afirmou que, neste momento, não está considerando retornar como narrador de jogos de Copa do Mundo, embora esteja aberto a outras funções dentro da televisão.

Essa declaração surge após a final da Copa de 2026, que teve a Espanha como campeã e na qual Galvão já havia anunciado que seria sua última narração em Mundiais. Ao longo de sua carreira, ele narrou 14 Copas do Mundo, a maior parte delas pela Globo, emissora da qual se afastou no final de 2022. Na Copa de 2026, ele trabalhou em parceria com o SBT e o N Sports.

Galvão se destacou não apenas por sua longa trajetória, mas também por ter celebrado 105 gols do Brasil em Copas, o que o coloca como o narrador que mais comemorou gols da seleção brasileira em torneios mundiais. Seu recorde de 150 partidas narradas em Copas também foi reconhecido pelo Guinness Book.

Durante a homenagem transmitida pelo SBT, amigos e colegas, incluindo Faustão, que não está na televisão desde 2023, elogiaram seu trabalho. Faustão o descreveu como um “profissional extraordinário” e expressou o desejo de que Galvão esteja presente em mais uma Copa do Mundo, ressaltando seu talento e paixão pelo futebol.

Galvão, ao agradecer a homenagem, mencionou que sua indefinição sobre o futuro está relacionada ao tempo e à sua saúde. Ele ressaltou: “Eu não sei daqui a 4 anos se estarei aqui, eu não sei com que saúde vou estar. Então não é mais para pensar em narração”.

O narrador também fez questão de esclarecer que, embora não pense em narrar, ele estaria disposto a realizar outras atividades televisivas, como comentar ou apresentar um programa, enfatizando que são funções diferentes. “Vamos deixar isso aberto”, disse ele, expressando confiança e fé no futuro.