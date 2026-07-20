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Coração acelerado atrai público em audiência de 17/07

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Audiências de 17/07: Coração Acelerado ganha público apesar da avaliação negativa da crítica
Audiências de 17/07: Coração Acelerado ganha público apesar da avaliação negativa da crítica

Audiência de Programas de TV: Dados de 17 de Julho

Nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026, o programa Coração Acelerado, apesar das críticas da mídia especializada, continua a apresentar um crescimento em sua média de audiência, alcançando quase 20 pontos. Esse resultado é significativo, considerando que a atração tem enfrentado desafios.

Na emissora SBT, o programa Aqui Agora voltou a apresentar números abaixo do esperado, especialmente na ausência de conteúdos como futebol, que costumam trazer mais audiência. Além disso, a atração Fofocalizando não tem conseguido superar as classificações da reprise da novela Sortilégio.

Na Record, o reality show Quilos Mortais está mantendo a audiência do horário que antes era ocupado pelo programa Casa do Patrão, mostrando uma estabilidade na programação.

A seguir, apresentamos dados de audiência de diferentes emissoras na Grande São Paulo, coletados pelo Ibope.

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,0 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,7 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
  • Mais Você: 6,3 pontos
  • SP1: 8,8 pontos
  • Globo Esporte: 9,4 pontos
  • Jornal Hoje: 9,7 pontos
  • Edição Especial: Além do Tempo: 10,1 pontos
  • Sessão da Tarde: Velozes & Furiosos 4: 8,6 pontos
  • SPTV: 10,3 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,9 pontos
  • A Nobreza do Amor: 17,8 pontos
  • SP2: 19,6 pontos
  • Coração Acelerado: 20,9 pontos
  • Jornal Nacional: 21,9 pontos
  • Quem Ama Cuida: 22,0 pontos
  • Globo Repórter: 14,2 pontos
  • Central da Copa: 9,3 pontos
  • Grid da Globo: 7,6 pontos
  • Justiça 2: 7,3 pontos
  • Jornal da Globo: 5,9 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
  • Fala Brasil: 2,7 pontos
  • Hoje em Dia: 2,7 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,4 pontos
  • Igreja Universal: 5,1 pontos
  • Jesus: 4,0 pontos
  • Cidade Alerta: 4,1 pontos
  • Cidade Alerta II: 6,3 pontos
  • Cidade Alerta SP: 7,5 pontos
  • Jornal da Record: 7,2 pontos
  • Coração de Mãe: 6,0 pontos
  • Reis: A Decadência: 3,6 pontos
  • Quilos Mortais: 3,3 pontos
  • Jornal da Record 24h: 2,1 pontos
  • Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos

Audiências do SBT

  • Se Liga, Brasil: 1,4 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,1 pontos
  • Chaves: 2,4 pontos
  • Meu Coração é Teu: 2,4 pontos
  • Fofocalizando: 2,0 pontos
  • Sortilégio: 2,6 pontos
  • Aqui Agora: 2,4 pontos
  • SBT Brasil: 3,0 pontos
  • A História de Joana, a Virgem: 2,4 pontos
  • Programa do Ratinho: 3,4 pontos
  • The Noite: 1,5 pontos
  • SBT Notícias: 1,6 pontos

Audiências da Band

  • Jogo Aberto: 1,2 pontos
  • Brasil Urgente: 1,9 pontos
  • Jornal da Band: 2,5 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,9 pontos
  • TV Fama: 0,8 pontos

Os números refletem a medição de audiência na capital paulista. Em 2026, cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados, uma métrica importante para o mercado publicitário.

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