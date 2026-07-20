Coração acelerado atrai público em audiência de 17/07
Audiência de Programas de TV: Dados de 17 de Julho
Nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026, o programa Coração Acelerado, apesar das críticas da mídia especializada, continua a apresentar um crescimento em sua média de audiência, alcançando quase 20 pontos. Esse resultado é significativo, considerando que a atração tem enfrentado desafios.
Na emissora SBT, o programa Aqui Agora voltou a apresentar números abaixo do esperado, especialmente na ausência de conteúdos como futebol, que costumam trazer mais audiência. Além disso, a atração Fofocalizando não tem conseguido superar as classificações da reprise da novela Sortilégio.
Na Record, o reality show Quilos Mortais está mantendo a audiência do horário que antes era ocupado pelo programa Casa do Patrão, mostrando uma estabilidade na programação.
A seguir, apresentamos dados de audiência de diferentes emissoras na Grande São Paulo, coletados pelo Ibope.
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 7,0 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,7 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
- Mais Você: 6,3 pontos
- SP1: 8,8 pontos
- Globo Esporte: 9,4 pontos
- Jornal Hoje: 9,7 pontos
- Edição Especial: Além do Tempo: 10,1 pontos
- Sessão da Tarde: Velozes & Furiosos 4: 8,6 pontos
- SPTV: 10,3 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,9 pontos
- A Nobreza do Amor: 17,8 pontos
- SP2: 19,6 pontos
- Coração Acelerado: 20,9 pontos
- Jornal Nacional: 21,9 pontos
- Quem Ama Cuida: 22,0 pontos
- Globo Repórter: 14,2 pontos
- Central da Copa: 9,3 pontos
- Grid da Globo: 7,6 pontos
- Justiça 2: 7,3 pontos
- Jornal da Globo: 5,9 pontos
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
- Fala Brasil: 2,7 pontos
- Hoje em Dia: 2,7 pontos
- Balanço Geral SP: 4,4 pontos
- Igreja Universal: 5,1 pontos
- Jesus: 4,0 pontos
- Cidade Alerta: 4,1 pontos
- Cidade Alerta II: 6,3 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,5 pontos
- Jornal da Record: 7,2 pontos
- Coração de Mãe: 6,0 pontos
- Reis: A Decadência: 3,6 pontos
- Quilos Mortais: 3,3 pontos
- Jornal da Record 24h: 2,1 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos
Audiências do SBT
- Se Liga, Brasil: 1,4 pontos
- Primeiro Impacto: 2,1 pontos
- Chaves: 2,4 pontos
- Meu Coração é Teu: 2,4 pontos
- Fofocalizando: 2,0 pontos
- Sortilégio: 2,6 pontos
- Aqui Agora: 2,4 pontos
- SBT Brasil: 3,0 pontos
- A História de Joana, a Virgem: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 3,4 pontos
- The Noite: 1,5 pontos
- SBT Notícias: 1,6 pontos
Audiências da Band
- Jogo Aberto: 1,2 pontos
- Brasil Urgente: 1,9 pontos
- Jornal da Band: 2,5 pontos
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,9 pontos
- TV Fama: 0,8 pontos
Os números refletem a medição de audiência na capital paulista. Em 2026, cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados, uma métrica importante para o mercado publicitário.