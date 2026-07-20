Coração acelerado atrai público em audiência de 17/07

Audiência de Programas de TV: Dados de 17 de Julho

Nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026, o programa Coração Acelerado, apesar das críticas da mídia especializada, continua a apresentar um crescimento em sua média de audiência, alcançando quase 20 pontos. Esse resultado é significativo, considerando que a atração tem enfrentado desafios.

Na emissora SBT, o programa Aqui Agora voltou a apresentar números abaixo do esperado, especialmente na ausência de conteúdos como futebol, que costumam trazer mais audiência. Além disso, a atração Fofocalizando não tem conseguido superar as classificações da reprise da novela Sortilégio.

Na Record, o reality show Quilos Mortais está mantendo a audiência do horário que antes era ocupado pelo programa Casa do Patrão, mostrando uma estabilidade na programação.

A seguir, apresentamos dados de audiência de diferentes emissoras na Grande São Paulo, coletados pelo Ibope.

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Bom Dia Brasil : 7,7 pontos

: 7,7 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Mais Você : 6,3 pontos

: 6,3 pontos SP1 : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Globo Esporte : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Jornal Hoje : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Edição Especial: Além do Tempo : 10,1 pontos

: 10,1 pontos Sessão da Tarde: Velozes & Furiosos 4 : 8,6 pontos

: 8,6 pontos SPTV : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 13,9 pontos

: 13,9 pontos A Nobreza do Amor : 17,8 pontos

: 17,8 pontos SP2 : 19,6 pontos

: 19,6 pontos Coração Acelerado : 20,9 pontos

: 20,9 pontos Jornal Nacional : 21,9 pontos

: 21,9 pontos Quem Ama Cuida : 22,0 pontos

: 22,0 pontos Globo Repórter : 14,2 pontos

: 14,2 pontos Central da Copa : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Grid da Globo : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Justiça 2 : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Jornal da Globo: 5,9 pontos

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Fala Brasil : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Hoje em Dia : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Balanço Geral SP : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Igreja Universal : 5,1 pontos

: 5,1 pontos Jesus : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Cidade Alerta : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Cidade Alerta II : 6,3 pontos

: 6,3 pontos Cidade Alerta SP : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Jornal da Record : 7,2 pontos

: 7,2 pontos Coração de Mãe : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Reis: A Decadência : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Quilos Mortais : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Jornal da Record 24h : 2,1 pontos

: 2,1 pontos Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos

Audiências do SBT

Se Liga, Brasil : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Primeiro Impacto : 2,1 pontos

: 2,1 pontos Chaves : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Meu Coração é Teu : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Fofocalizando : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Sortilégio : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Aqui Agora : 2,4 pontos

: 2,4 pontos SBT Brasil : 3,0 pontos

: 3,0 pontos A História de Joana, a Virgem : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho : 3,4 pontos

: 3,4 pontos The Noite : 1,5 pontos

: 1,5 pontos SBT Notícias: 1,6 pontos

Audiências da Band

Jogo Aberto : 1,2 pontos

: 1,2 pontos Brasil Urgente : 1,9 pontos

: 1,9 pontos Jornal da Band: 2,5 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua : 0,9 pontos

: 0,9 pontos TV Fama: 0,8 pontos

Os números refletem a medição de audiência na capital paulista. Em 2026, cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados, uma métrica importante para o mercado publicitário.