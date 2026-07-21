Cristianne Fridman é nova colaboradora de Dias de glória na Globo

A novela “Dias de Glória”, que será exibida na faixa das 18h da TV Globo, está programada para estreia em 2027. A autora Cristianne Fridman foi anunciada como colaboradora da equipe que inclui Carla Faour e Julia Spadaccini. A direção artística ficará a cargo de Patricia Pedrosa e a direção-geral será de Luís Filipe Sá.

A trama promete trazer à tona temas sociais ao se inspirar em figuras reais da década de 1940. A história gira em torno de uma jovem que sonha em se tornar jogadora de futebol, enfrentando os desafios de uma sociedade repleta de preconceitos. A protagonista é órfã de mãe e, nos primeiros capítulos, também perderá seu pai, o que complicará ainda mais sua trajetória.

A novela “Vidas Paralelas”, de Walcyr Carrasco, que estava em desenvolvimento, ainda não tem previsão de lançamento. Cristianne Fridman retornou à emissora no ano passado e assumiu a criação desse projeto, que se inspira na popularidade dos doramas, produções de origem japonesa e sul-coreana que conquistaram o público brasileiro. Anteriormente, a autora também trabalhou em várias novelas na Record.

Antes da estreia de “Dias de Glória”, a novela “A Nobreza do Amor” será substituída por “Lá na Minha Terra”, escrita por Mário Teixeira.

Além de Fridman, a equipe de “Dias de Glória” conta com outros roteiristas, como Eli Nunes, Adriana Chevalier, Camilo Pellegrini, Gabriela Amaral e Felipe Barenco, que trazem experiências de produções diversas. A expectativa é que a nova novela traga abordagens inovadoras e relevantes, refletindo a cultura e os desafios da época em que se passa.