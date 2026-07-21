Vitória Strada pode retornar às novelas da Globo em 2027

A nova novela “Elas Que Lutem” está prevista para ser exibida às sete da noite em 2027 e será ambientada no Brás, um conhecido bairro de comércio popular em São Paulo. A trama contará a história de um grupo de mulheres que enfrentam dificuldades e precisam se unir para reconstruir suas vidas.

Vitória Strada é uma das atrizes cotadas para o elenco. Ela não faz parte de uma novela da Globo desde 2023, quando atuou em “Fuzuê.” O autor Daniel Ortiz, que já trabalhou com Strada em “Salve-se Quem Puder,” manifestou interesse em tê-la novamente na nova produção. A decisão sobre a escolha final dos atores, no entanto, dependerá da emissora.

O diretor Fred Mayrink está atento à seleção do elenco e os testes começam em agosto deste ano. Nesse mês, a nova novela “Por Você” irá substituir “Coração Acelerado” e, posteriormente, “Elas Que Lutem” assumirá seu lugar na programação.

Vitória Strada tem se concentrado em novelas verticais recentemente. Antes disso, ela teve uma carreira de destaque na Globo, iniciando em 2017 com a protagonista de “Tempo de Amar.” Em sua trajetória, também estrelou “Espelho da Vida” e “Salve-se Quem Puder,” além de ter participado da edição do “BBB 2025,” onde se destacou.

Além de Strada, Beatriz Reis é uma presença confirmada no elenco da nova novela. Conhecida como Bia do Brás, ela tem uma forte ligação com a região e se destacou na novela “Família é Tudo,” exibida em 2024, que também foi escrita por Ortiz.

“Elas Que Lutem” promete ser uma obra envolvente que refletirá as lutas e superações de suas protagonistas, reunindo temas de força e solidariedade feminina.