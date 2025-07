celulares acessíveis e eficientes para motoristas de aplicativo

Para trabalhar como motorista de aplicativos como Uber ou 99, ter um bom carro e habilidade ao volante são só o começo. Um celular confiável é fundamental, já que os aplicativos precisam funcionar direitinho, sem travamentos.

Ter acesso ao Waze para navegação em tempo real facilita bastante o dia a dia. Além disso, é preciso acompanhar os ganhos e responder as mensagens dos passageiros. Por isso, um celular com bateria duradoura e desempenho robusto é essencial.

Longas jornadas no volante

Vamos falar sobre alguns dos melhores celulares para motoristas de aplicativos. O Moto G86 se destaca com um brilho incrível de 4.500 nits e uma bateria de 5.200 mAh. Com um preço médio de R$ 2.600, ele é uma ótima escolha. Já o Galaxy A36 garante resistência, graças ao vidro resistente, e custa cerca de R$ 1.850. Ambos oferecem um desempenho fluido e baterias que aguentam o tranco.

Um celular que vale a pena mencionar é o Redmi Note 13, que proporciona um excelente custo-benefício. Ele conta com tela AMOLED e 8 GB de RAM, custando em média R$ 1.450. O Galaxy A56, por sua vez, possui a certificação “Eye Care Display” e uma ótima autonomia. Para fechar a lista, o Motorola Edge 50 oferece uma performance poderosa com Snapdragon 7 Gen 1 e 12 GB de RAM, por cerca de R$ 2.100.

Esses aparelhos não só têm uma boa visibilidade sob o sol, mas são acessíveis também. Ao escolher um celular de qualidade, você impacta diretamente na sua rotina de trabalho. Um aparelho livre de travamentos proporciona mais segurança e eficiência no dia a dia.

Ter um celular confiável é tão importante quanto o próprio carro para quem vive de transporte por aplicativo. O Moto G86, por exemplo, chama a atenção pelo brilho e pela duração da bateria. O Galaxy A36 traz resistência junto com um bom desempenho, perfeito para quem fica muito tempo na estrada.

Se você busca economia sem perder qualidade, o Redmi Note 13 é a escolha certeira. Para quem passa horas no trânsito, o Galaxy A56 é ideal. Já o Motorola Edge 50 combina uma tela vibrante com potência. Investir em um bom celular é uma questão de praticidade, segurança e rendimento ao longo do dia.