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Reprise de A desalmada não impacta ibope do SBT em 20/07

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Audiências de 20/07: reprise de A Desalmada estreia sem alterar ibope do SBT
Audiências de 20/07: reprise de A Desalmada estreia sem alterar ibope do SBT

Na manhã do dia 20 de julho de 2026, o programa “Primeiro Impacto” conseguiu colocar a emissora SBT em destaque, mas também teve um impacto no “Hoje em Dia”, que caiu para a terceira posição na audiência.

À tarde, a estreia da reprise da novela “A Desalmada” ajudou a estabilizar os índices de audiência do SBT, mantendo seu público fiel. No entanto, na Record, o programa “Alerta Aeroporto” teve um leve aumento de audiência, mas não foi suficiente para ultrapassar o “Programa do Ratinho”, que continua a se destacar na faixa horária.

Um destaque positivo na Record foi a primeira edição do programa “A Tarde é Sua”, que atingiu sua maior audiência, alcançando 0,3 ponto, mostrando um desempenho promissor.

Os dados de audiência foram coletados na Grande São Paulo, e aqui estão as médias de alguns programas das principais emissoras:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 6,5 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,5 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
  • Mais Você: 6,1 pontos
  • SP1: 9,4 pontos
  • Globo Esporte: 10,6 pontos
  • Jornal Hoje: 11,8 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,2 pontos
  • Jornal Nacional: 22,3 pontos
  • Quem Ama Cuida: 23,7 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
  • Hoje em Dia: 3,2 pontos
  • Jesus: 4,1 pontos
  • Cidade Alerta SP: 7,8 pontos
  • Jornal da Record: 7,5 pontos

Audiências do SBT

  • Primeiro Impacto: 3,0 pontos
  • A Desalmada – Estreia: 2,5 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,4 pontos

Audiências da Band

  • Jogo Aberto: 1,8 pontos
  • Brasil Urgente: 2,7 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua 1ª Edição: 0,3 pontos
  • A Tarde é Sua: 0,9 pontos

Esses números refletem a medição na capital paulista, onde a cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. As informações são relevantes para entender o cenário audiovisual e o desempenho de cada emissora na disputa por audiência.

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Diego Marques

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