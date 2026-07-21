Reprise de A desalmada não impacta ibope do SBT em 20/07
Na manhã do dia 20 de julho de 2026, o programa “Primeiro Impacto” conseguiu colocar a emissora SBT em destaque, mas também teve um impacto no “Hoje em Dia”, que caiu para a terceira posição na audiência.
À tarde, a estreia da reprise da novela “A Desalmada” ajudou a estabilizar os índices de audiência do SBT, mantendo seu público fiel. No entanto, na Record, o programa “Alerta Aeroporto” teve um leve aumento de audiência, mas não foi suficiente para ultrapassar o “Programa do Ratinho”, que continua a se destacar na faixa horária.
Um destaque positivo na Record foi a primeira edição do programa “A Tarde é Sua”, que atingiu sua maior audiência, alcançando 0,3 ponto, mostrando um desempenho promissor.
Os dados de audiência foram coletados na Grande São Paulo, e aqui estão as médias de alguns programas das principais emissoras:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 6,5 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
- Mais Você: 6,1 pontos
- SP1: 9,4 pontos
- Globo Esporte: 10,6 pontos
- Jornal Hoje: 11,8 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,2 pontos
- Jornal Nacional: 22,3 pontos
- Quem Ama Cuida: 23,7 pontos
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
- Hoje em Dia: 3,2 pontos
- Jesus: 4,1 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,8 pontos
- Jornal da Record: 7,5 pontos
Audiências do SBT
- Primeiro Impacto: 3,0 pontos
- A Desalmada – Estreia: 2,5 pontos
- Programa do Ratinho: 4,4 pontos
Audiências da Band
- Jogo Aberto: 1,8 pontos
- Brasil Urgente: 2,7 pontos
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua 1ª Edição: 0,3 pontos
- A Tarde é Sua: 0,9 pontos
Esses números refletem a medição na capital paulista, onde a cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. As informações são relevantes para entender o cenário audiovisual e o desempenho de cada emissora na disputa por audiência.