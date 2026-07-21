Reprise de A desalmada não impacta ibope do SBT em 20/07

Na manhã do dia 20 de julho de 2026, o programa “Primeiro Impacto” conseguiu colocar a emissora SBT em destaque, mas também teve um impacto no “Hoje em Dia”, que caiu para a terceira posição na audiência.

À tarde, a estreia da reprise da novela “A Desalmada” ajudou a estabilizar os índices de audiência do SBT, mantendo seu público fiel. No entanto, na Record, o programa “Alerta Aeroporto” teve um leve aumento de audiência, mas não foi suficiente para ultrapassar o “Programa do Ratinho”, que continua a se destacar na faixa horária.

Um destaque positivo na Record foi a primeira edição do programa “A Tarde é Sua”, que atingiu sua maior audiência, alcançando 0,3 ponto, mostrando um desempenho promissor.

Os dados de audiência foram coletados na Grande São Paulo, e aqui estão as médias de alguns programas das principais emissoras:

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 6,5 pontos

: 6,5 pontos Bom Dia Brasil : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Mais Você : 6,1 pontos

: 6,1 pontos SP1 : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Globo Esporte : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Jornal Hoje : 11,8 pontos

: 11,8 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 14,2 pontos

: 14,2 pontos Jornal Nacional : 22,3 pontos

: 22,3 pontos Quem Ama Cuida: 23,7 pontos

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Hoje em Dia : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Jesus : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Cidade Alerta SP : 7,8 pontos

: 7,8 pontos Jornal da Record: 7,5 pontos

Audiências do SBT

Primeiro Impacto : 3,0 pontos

: 3,0 pontos A Desalmada – Estreia : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Programa do Ratinho: 4,4 pontos

Audiências da Band

Jogo Aberto : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Brasil Urgente: 2,7 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua 1ª Edição : 0,3 pontos

: 0,3 pontos A Tarde é Sua: 0,9 pontos

Esses números refletem a medição na capital paulista, onde a cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. As informações são relevantes para entender o cenário audiovisual e o desempenho de cada emissora na disputa por audiência.