Voyah Passion L ganha novas atualizações e arquitetura elétrica

O Voyah Passion L está prestes a ganhar um upgrade interessante nos próximos meses. Este sedã, lançado em 2023, já é um destaque da marca, e agora vai trazer novidades que prometem deixar a experiência ao volante ainda mais emocionante.

A parte externa vai receber uma transformação que chama a atenção. A nova frente virá com uma grade iluminada e faróis divididos, que dão um ar sóbrio e moderno ao carro. A traseira deve continuar no mesmo estilo do modelo atual, enquanto as laterais mantêm aquele perfil elegante, com rodas de múltiplos raios que são de encher os olhos.

Se você já dirige em rodovias ou enfrenta o tráfego da cidade, sabe como é útil ter tecnologia a bordo. O Passion L não decepciona e vai incorporar sistemas de ponta da Huawei, como um assistente de condução avançado e sensores LiDAR que ficam posicionados no teto. Essas inovações não só aumentam a segurança, mas também oferecem uma experiência de condução mais confortável.

Vamos falar de motorização? O Passion L continuará com opções diversas: há um híbrido plug-in que combina um motor 1.5 turbo com um sistema elétrico capaz de entregar 523 cv. Para os amantes de carros totalmente elétricos, as versões disponíveis vão de 262 km de autonomia para o híbrido a impressionantes 730 km nas versões 100% elétricas. Imagine fazer aquele passeio sem se preocupar com paradas constantes para recarregar.

Outra novidade para ficar de olho é a nova arquitetura elétrica que permitirá a instalação de baterias maiores, aumentando ainda mais a autonomia. Ainda estamos aguardando os detalhes exatos sobre a capacidade, mas a expectativa é alta.

A parceria da Voyah com a Huawei é um ótimo sinal de que a marca está investindo em tecnologia de ponta para seus veículos. Isso significa que a cada novo modelo, podemos esperar mais conectividade e recursos que facilitam a vida na estrada.

Mesmo mantendo seu porte médio-grande, o novo Passion L vem com uma mistura de desempenho e sofisticação. Isso o coloca como uma opção atraente no mercado de sedãs premium, ideal para quem aprecia conforto e tecnologia ao dirigir.