Chevrolet Onix alcança 3 milhões de unidades vendidas

A Chevrolet acaba de marcar um gol de placa no Brasil: o Onix se tornou o carro mais produzido pela marca em solo nacional, alcançando a impressionante marca de 3 milhões de unidades. Ele superou o Corsa e agora reina absoluto na lista dos modelos mais feitos pela montadora por aqui.

Para dar uma ideia do que estamos falando, a unidade número 3 milhões saiu da linha de montagem na versão RS. Essa belezura vem equipada com um motor 1.0 turbo de 115 cv, trazendo também seis airbags, uma central multimídia de 11”, painel digital de 8”, ar-condicionado automático, carregador por indução e faróis de LED. Ah, e você vai ver que essa versão já exibe a nova identidade visual da Chevrolet, que tem tudo a ver com modernidade.

Produção e História

O Onix é fabricado na planta de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que está em operação desde 2000. Essa fábrica já deu vida a diversos modelos, como o Celta, Prisma, Joy e Onix Plus. Atualmente, o Onix é o grande protagonista por lá e, para garantir que ele continue sendo um sucesso, a GM está investindo R$ 7 bilhões até 2028 para renovar a linha Onix e ainda desenvolver um modelo novinho em folha.

O presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, enfatizou como essa marca é importante, tanto para a empresa quanto para o Brasil. Ele ressaltou que essas 3 milhões de unidades representam a força da engenharia nacional e da indústria automotiva, além de serem um motor para geração de empregos e movimentação da economia.

Um Marco Histórico

E o que torna essa conquista ainda mais especial é que este ano a GM celebra 100 anos de presença no Brasil. Isso adiciona um simbolismo belíssimo a essa vitória. Para quem é apaixonado por carros, acompanhar a história de um modelo que marcou a vida de tantas pessoas é sempre emocionante.

Após o Onix, o Corsa segue em segundo lugar com 2,9 milhões de unidades, seguido pelo Celta com 2,1 milhões. Outros ícones que despontam na produção nacional incluem o Chevette (1,4 milhões), S10 (1,3 milhões), e o memorável Opala, com 1 milhão.

Se você ainda não deu uma olhada nas novidades da Chevrolet, vale a pena conferir alguns lançamentos, como a Spin 2026 e a Montana, que é uma das queridinhas dos amantes de picapes. Afinal, sempre tem algo novo na estrada para aquecer nosso coração de entusiasta automotivo!