Li Auto ajusta estratégia do i8 após lançamento polêmico

A Li Auto está passando por uma reestruturação no novo SUV elétrico i8, e isso aconteceu rapidinho após o lançamento. Parece que as críticas fizeram a marca repensar sua proposta, e agora eles vão focar em uma única configuração. Adeus versões Pro, Max e Ultra! Essa mudança quer deixar tudo mais simples e atrativo para quem busca um carro elétrico.

Uma das novidades mais interessantes é que o refrigerador interno virou item de série. Inicialmente, isso gerou uma certa polêmica, já que as versões mais simples não ofereciam esse recurso. O refrigerador já fez sucesso em outro modelo da marca, o Li Auto One, e parece que a Li aprendeu com a experiência.

Agora, com essa reformulação, o i8 Max é a única opção disponível, e ainda teve uma redução no preço, que caiu de 349.800 para 339.800 yuan (algo em torno de US$ 47.200). Para quem está conhecendo mais sobre o mercado, é bom lembrar que os elétricos da BYD estão dominando em várias regiões.

O que levou a Li Auto a essa decisão? A maioria das pré-vendas ficou nas versões Max e Ultra, que são as mais equipadas. Quem está a fim de um carro elétrico quer recursos interessantes, e a versão Pro não estava agradando muito, parecendo limitada demais.

Quando o i8 foi apresentado, ele trouxe três versões com preços variando de 321.800 a 369.800 yuan (US$ 44.300 a US$ 50.900), mas os consumidores notaram algumas falhas. A versão intermediária não tinha telas traseiras, e a mais básica vinha sem o famoso refrigerador. Isso deixou muita gente decepcionada.

Além disso, críticos apontaram que o i8, mesmo custando mais caro, oferecia menos recursos em comparação ao modelo L6, que é mais simples. Isso fez com que muitos achassem que o novo SUV estava indo na contramão do que a marca já tinha construído.

Essa reviravolta lembram um pouco o que a Li fez com o Li Auto One entre 2019 e 2021, quando eles optaram por uma configuração única com poucos opcionais, buscando oferecer um pacote mais completo. Afinal, quem não gostaria de uma escolha mais fácil no momento de comprar um carro?

E não podemos esquecer que o lançamento do i8 também teve seus desafios. Um incidente envolvendo um teste de colisão com um caminhão acabou ofuscando um pouco a estreia do modelo, prejudicando o desempenho das ações da empresa. A Li Auto agora foca na simplificação como uma estratégia para reposicionar o i8 e melhorar sua imagem no mercado.