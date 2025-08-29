Voyah Dream 2026 inicia pré-venda na China com tanque giratório

O mercado de carros elétricos e híbridos está em plena expansão, e a Dongfeng não ficou de fora dessa dança. Eles lançaram a pré-venda do Voyah Dream MPV 2026. Disponível em versões híbrida plug-in (PHEV) e totalmente elétrica (BEV), os preços estão girando entre 389.900 e 459.900 yuans, o que equivale a cerca de US$ 54,5 mil a US$ 64,3 mil. Fiquem ligados, porque o lançamento oficial já está agendado para setembro, e em apenas uma hora, mais de 10 mil pedidos foram feitos. Impressionante, né?

Baterias e Autonomia

Se você é fã de baterias, a versão PHEV é bem interessante. Com 62,5 kWh, essa bateria dá uma autonomia elétrica de 350 km e total de 1.530 km. A tecnologia de carregamento rápido 5C é um divisor de águas, permitindo recargas rápidas, porque ninguém gosta de ficar esperando, certo? Já o modelo BEV promete impressionar com até 700 km de autonomia, dependendo da transmissão. Ah, e tem uma opção de bateria menor, de 43,2 kWh, que oferece 225 km.

Design e Dimensões

Quando falamos do visual, o Voyah Dream mantém um estilo bem imponente. Com uma grande grade frontal em cascata e detalhes cromados, ele mede 5,31 m de comprimento, 1,98 m de largura, 1,82 m de altura e tem um entre-eixos de 3,20 m. Isso se traduz em um interior espaçoso que promete conforto para todos os passageiros — perfeito para uma viagem em família.

Performance e Conectividade

E para quem aguarda desempenho, a versão PHEV entrega 490 kW (ou 657 cv) e 915 Nm de torque. Acelerando de 0 a 60 km/h em apenas 5,9 segundos, o bicho ainda chega a 203 km/h. A Dongfeng alega que este modelo é um dos que mais oferecem autonomia elétrica entre os MPVs híbridos. Ele também consegue carregar de 20% a 80% em apenas 12 minutos — ótimo para quem pega estrada!

Tecnologia de Ponta

As inovações não param por aí. O Voyah Dream conta com direção inteligente nas rodas traseiras, que favorece manobras mais ágeis e precisas. Com o sistema de assistência Huawei Qiankun ADS 4.0, é como ter um copiloto nas cidades e rodovias, já que inclui 27 sensores, incluindo lidar e radar para um monitoramento mais eficaz.

Interior Elegante

Dentro do carro, o luxo e a tecnologia estão à flor da pele. Temos um HUD de 29", uma tela de teto de 17,3" e um display central de 15,6". O sistema de som HarmonySpace 5 da Huawei promete tornar a experiência ainda mais prazerosa. E para não deixar a saúde dos passageiros de lado, há até uma geladeira de 13 litros embutida no console. Imagina só o quão conveniente é ter uma bebida geladinha durante aquela viagem longa!

Essa combinação de espaço, conforto, potência e inovação faz do Voyah Dream MPV 2026 uma opção a ser considerada para quem ama tecnologia e quer aproveitar o que há de melhor no mundo automotivo.