Wallentina Bomfim e Theo Radicchi lideram o “Sábado Animado”

Um famoso programa infantil brasileiro, conhecido por sua longa história na televisão, está passando por uma reformulação significativa. O “Sábado Animado” agora será apresentado por Wallentina Bomfim, de 12 anos, e Theo Radicchi, de 11 anos. A mudança traz também um cenário renovado e uma identidade visual mais lúdica, com o intuito de tornar as manhãs do SBT ainda mais atraentes para as crianças.

Essa transição ocorre em um momento de novidades na carreira de Silvia Abravanel, que anteriormente estava à frente do programa. Ela expressou sua emoção com a mudança e disse sentir que o programa está dando um importante passo. Silvia ressalta sua confiança de que os novos apresentadores farão um excelente trabalho.

Wallentina Bomfim, que começou sua carreira artística aos 9 anos, já possui uma ampla experiência no meio. Ela é atriz, cantora, compositora e escritora, e possui músicas disponíveis em plataformas digitais. Wallentina se destacou na TV e no cinema, especialmente como Manu em “A Caverna Encantada”, e já participou de vários outros projetos na emissora. Além de sua experiência artística, ela é fluente em inglês e tem conhecimento intermediário em francês. Wallentina sonha em inspirar outras crianças através da arte e, fora dos estúdios, dedica seu tempo a ler, atuar, cantar, dançar e ficar com a família e amigos.

Durante suas declarações sobre o novo desafio, Wallentina expressou sua alegria em assumir o “Sábado Animado” no SBT, onde diz ter crescido tanto profissional quanto pessoalmente. Ela agradeceu à equipe da emissora e demonstrou entusiasmo em trabalhar ao lado de Theo, a quem considera um amigo especial. Wallentina tem a intenção de honrar a história e o legado do programa.

Por sua vez, Theo Radicchi, que iniciou sua carreira aos cinco anos em campanhas publicitárias, também traz um histórico de atuações e experiências. Mineiro de Belo Horizonte, ele tem formação em teatro e já participou de “A Caverna Encantada” e de “Turma Tube – A Primeira Aventura”. Theo também apresentou o “Domingo Animado” em duas edições e tem vários interesses como natação, guitarra, temas relacionados ao espaço, leitura, videogame, desenho e origami. Ele expressou sua felicidade em retornar ao SBT ao lado de Wallentina, destacando a importância de levar alegria às crianças.

A estrutura do “Sábado Animado” se manterá com os elementos que caracterizam o programa, incluindo desenhos, prêmios e gincanas, agora com a apresentação de Wallentina e Theo, junto com os personagens Lilo e Flora, que fazem parte da fase mais recente do programa.

Jefferson Carvalho, diretor-geral da atração, afirmou que a troca de apresentadores é um grande desafio. Ele destacou o talento e carisma de Wallentina e Theo, que já se mostraram em participações anteriores. Jefferson lembrou a trajetória de diversos apresentadores que passaram pelo programa e expressou confiança de que a nova dupla conseguirá manter a alegria das manhãs de sábado.

A história do “Sábado Animado” começa em 26 de agosto de 1995, quando foi lançado como uma sessão abrangente de desenhos animados. O formato mudou ao longo dos anos, especialmente quando Maisa Silva assumiu a apresentação, trazendo novas interações com o público. A partir de então, o programa foi comandado por vários outros apresentadores até que Silvia Abravanel assumisse em 2015, momento em que Lilo e Flora foram introduzidos como novos personagens.

Agora, com Wallentina e Theo, o programa tem a missão de revitalizar sua imagem enquanto preserva as memórias afetivas que conquistaram diferentes gerações de crianças ao longo de seus 31 anos de história.