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Francesca e Otoniel se beijam e desmentem teoria em “Quem Ama Cuida”

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Francesca beija Otoniel e derruba teoria em "Quem Ama Cuida"
Francesca beija Otoniel e derruba teoria em "Quem Ama Cuida"

Um beijo entre os personagens Francesca, interpretada por Nathalia Dill, e Otoniel, vivido por Tony Ramos, mudará o rumo da trama da novela “Quem Ama Cuida”. Este encontro romântico, previsto para ir ao ar no dia 25, esclarecerá algumas especulações em torno do relacionamento deles, mas levantará novas questões sobre a verdadeira identidade de Francesca.

Antes do beijo, Otoniel fará um convite a Francesca para conhecer sua família, um sinal claro da confiança que ele deposita nela. Desde sua chegada à história, Francesca tem se mostrado uma apoio constante para Otoniel, especialmente em momentos difíceis, como a morte de Arthur (Antonio Fagundes) e a prisão de Adriana (Leticia Colin). Nesses períodos turbulentos, Francesca assumiu o papel de conselheira e confidente, aproximando-se cada vez mais do florista.

A relação deles evoluiu no cenário de fragilidade emocional de Otoniel, que alimentou diversas teorias entre os telespectadores. Muitos imaginaram que Francesca poderia ser uma filha perdida ou até mesmo uma figura espiritual ligada ao passado do protagonista.

O beijo, que se dará após diálogos de afeto e compreensão, elimina a ideia de que os dois têm algum tipo de parentesco, mas ainda deixa em aberto a pergunta: quem é realmente Francesca? Sua presença parece ser acidental, surgindo nos momentos mais críticos da vida de Otoniel, o que a torna um mistério que os telespectadores estão ansiosos para desvendar.

“Quem Ama Cuida” é uma produção dos Estúdios Globo, com criação e roteiros de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e tem previsão de exibição de segunda a sábado, após o “Jornal Nacional”, até 22 de janeiro de 2027. Após esse período, a trama deve ser substituída pela continuidade de “Avenida Brasil”, intitulado provisoriamente “Filhos do Divino”.

Com essa nova fase no relacionamento entre Francesca e Otoniel, a novela apresenta um mistério ainda maior, mantendo os telespectadores intrigados sobre a verdadeira origem da personagem, que continua a ser o centro da atenção neste núcleo da história.

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