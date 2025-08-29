Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 28 de agosto de 2025 pela Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está a todo vapor. As vendas até o final de agosto, segundo a Fenabrave, mostram um cenário bem dinâmico. O Volkswagen Polo está firme na ponta, vendendo nada menos que 12.280 unidades. Logo atrás, com uma diferença que dá pra contar nos dedos, está a Fiat Strada, com 10.983 emplacamentos. O Fiat Argo também não fica atrás, ocupando o terceiro lugar com 9.327 vendas.

Quando falamos de SUVs, a competição esquentou ainda mais. O Toyota Corolla Cross assumiu a liderança do segmento, vendendo 7.178 unidades — apenas 32 a mais que o Volkswagen T-Cross, que esteve bem coladinho com suas 7.146 vendas. O Hyundai Creta fechou o pódio, garantido suas 6.111 unidades vendidas.

O Fiat Fastback aparece na quarta colocação entre os SUVs, com 4.742 unidades vendidas. Logo em seguida, o Chevrolet Tracker somou 4.596 emplacamentos e o Nissan Kicks ficou na sexta posição, com 4.293 unidades comercializadas. Nessa disputa, quem já pegou estrada sabe que esses SUVs têm suas particularidades que fazem a diferença, não é mesmo?

O Hyundai HB20, que começou o mês como o carro mais vendido, perdeu um pouco do seu fôlego e caiu para a sexta posição, somando 6.714 unidades. O Fiat Mobi está logo atrás, em sétimo lugar, com 6.422 vendas, superando o Renault Kwid, que acabou na 13ª posição com 4.565 unidades.

O Fiat Pulse aparece na 17ª posição geral, com 4.070 emplacamentos, enquanto o Volkswagen Tera registrou 3.768 unidades, ocupando a 19ª posição. No segmento dos sedãs, o Chevrolet Onix Plus brilha com 4.331 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus, que teve 3.378 vendas. Para quem gosta de picapes, a Toyota Hilux lidera esse nicho, com 3.360 emplacamentos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

  1. Volkswagen Polo – 12.280
  2. Fiat Strada – 10.983
  3. Fiat Argo – 9.327
  4. Toyota Corolla Cross – 7.178
  5. Volkswagen T-Cross – 7.146
  6. Hyundai HB20 – 6.714
  7. Fiat Mobi – 6.422
  8. Hyundai Creta – 6.111
  9. Chevrolet Onix – 5.499
  10. Volkswagen Saveiro – 4.974
  11. Fiat Fastback – 4.742
  12. Chevrolet Tracker – 4.596
  13. Renault Kwid – 4.565
  14. Chevrolet Onix Plus – 4.331
  15. Nissan Kicks – 4.293
  16. Volkswagen Nivus – 4.189
  17. Fiat Pulse – 4.070
  18. Jeep Compass – 4.015
  19. Volkswagen Tera – 3.768
  20. Honda HR-V – 3.668
  21. Volkswagen Virtus – 3.378
  22. Toyota Hilux – 3.360
  23. Caoa Chery Tiggo 7 – 3.268
  24. Fiat Toro – 2.854
  25. Ford Ranger – 2.405

Nesse cenário, é bem claro que os brasileiros têm suas preferências e isso é um reflexo do que buscam conforto, desempenho e, claro, aquele design que faz a cabeça. Cada modelo traz uma proposta diferente, e quem dirige, sabe bem do que estamos falando!

