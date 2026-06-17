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Fernanda Rodrigues e Daniel Rocha são o novo casal da novela do Globoplay

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Fernanda Rodrigues e Daniel Rocha formam casal em novela vertical do Globoplay
Fernanda Rodrigues e Daniel Rocha formam casal em novela vertical do Globoplay

Fernanda Rodrigues será protagonista da nova novela “Não era louca, era casada”, que será lançada no Globoplay. Essa produção faz parte de uma nova série de novelas verticais, com histórias curtas que abordam temas impactantes e dramáticos.

A trama gira em torno de um caso de abuso psicológico. Fernanda interpreta uma mulher que é manipulada pelo marido, papel vivido por Ricardo Pereira. O marido consegue fazer com que ela duvide de sua própria sanidade, a levando a ser internada em uma clínica psiquiátrica devido ao que se conhece como gaslighting. Além do dano emocional, ele rouba todos os bens dela e começa a viver com outra mulher, que será interpretada por Barbara Reis.

Na história, outros personagens têm papeis importantes. Daniel Rocha será um enfermeiro que se torna um apoio para a protagonista. Por outro lado, Danielle Winits interpretará uma psiquiatra que inicialmente erra no diagnóstico da mulher, mas que depois se corrige e passa a ajudá-la.

Outra produção em andamento no Globoplay é “Quando o coração entra em campo”. Nesse projeto, Isacque Lopes vive Rocca, um jogador que recebe uma convocação para a Seleção Brasileira, mas que também enfrenta uma série de dificuldades que ameaçam sua carreira.

O elenco dessa história inclui Babu Santana, Heslaine Vieira, Thiago Justino e Alane Dias. As novidades sobre essas produções e informações de bastidores foram divulgadas pela colunista Anna Luiza Santiago.

Com essas duas novas novelas, o Globoplay diversifica suas histórias verticais, abordando tanto melodramas sobre manipulação quanto tramas esportivas que exploram ascensão e pressão. A plataforma busca oferecer narrativas curtas que proporcionem uma experiência intensa e rápida para o público.

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