“Em família” traz duelo de famílias famosas em cenário inusitado

A Globo anunciou uma nova atração que fará parte da programação de domingo, apresentada por Eliana. A novidade, chamada “Invertidamente”, é um quadro de competição familiar que promete trazer emoção e diversão para os telespectadores. A estreia está marcada para o dia 12 de julho, após a pausa causada pela Copa do Mundo.

“Invertidamente” é uma adaptação do formato europeu “Upside Down”, criado pela Endemol, uma produtora que ficou conhecida por seus reality shows, como o Big Brother Brasil. Nesta competição, duas equipes formadas por famílias famosas participarão de diversas provas que incluem desafios físicos, perguntas e respostas, além de experiências visuais em cenários completamente invertidos. A ideia é gerar estranhamento e surpresa nos participantes e no público, devido à disposição inusitada dos objetos e das dinâmicas do estúdio.

As gravações da atração foram iniciadas no Banijay Estúdios, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Esse estúdio é considerado o maior complexo de produção audiovisual independente da América Latina. O Brasil será o segundo país a adaptar esse formato após o sucesso obtido na Europa.

Além de “Invertidamente”, a nova fase do programa “Em Família” trará outras atrações. Entre elas, “O Elo Fraco”, onde os participantes poderão ganhar dinheiro ao responder perguntas de quiz, eliminando o participante de pior desempenho a cada rodada. Outra novidade é “De Olho nos Bastidores”, que mostrará os bastidores de novelas e programas da emissora. Em “Eliana Visita”, a apresentadora irá até a casa de conhecidos artistas para realizar entrevistas, enquanto “Tomando Coragem” reunirá histórias inspiradoras sobre mudanças e autocuidado, com a participação de especialistas.

Desde que Eliana começou a comandar “Em Família”, o programa tem alcançado uma média de nove pontos de audiência na Grande São Paulo. Até o momento, as emissoras SBT e Record não conseguiram superar esse desempenho em nenhum momento.