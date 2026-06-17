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Copa do Mundo evidencia crise da Band e beneficia novelas da Globo

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Audiência 16/06: Copa do Mundo expõe crise da Band e ajuda novelas da Globo
Copa do Mundo expõe crise da Band e ajuda novelas da Globo

Na terça-feira, 16 de junho de 2026, a audiência das emissoras de TV aberta foi fortemente influenciada pela transmissão da Copa do Mundo. A Globo teve um desempenho destacado, especialmente após os jogos, enquanto a Band enfrentou dificuldades, ficando atrás do SBT em várias programações.

A Globo se beneficiou significativamente da audiência gerada pelo futebol. A novela “A Nobreza do Amor” registrou números elevados, atraindo espectadores que continuaram sintonizados após as transmissões esportivas. No entanto, outra novela, “Quem Ama Cuida”, não teve o mesmo retorno positivo, apresentando um desempenho abaixo do esperado.

Durante a tarde, o programa “Globo Esporte” se destacou ao alcançar uma audiência superior a dos telejornais “SP1” e “Jornal Hoje”. Isso mostra como a cobertura esportiva se tornou um elemento importante na atração de público durante a Copa do Mundo.

Por outro lado, a situação da Band foi mais complicada. Nessa data, nenhum programa da emissora conseguiu ultrapassar a audiência do SBT, evidenciando uma queda no interesse do público.

As audiências na Grande São Paulo foram registradas com os seguintes resultados:

Audiências da Globo:

  • Bom Dia SP: 7,9 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,9 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
  • Mais Você: 7,2 pontos
  • SP1: 10,6 pontos
  • Globo Esporte: 11,7 pontos
  • Jornal Hoje: 11,4 pontos
  • Edição Especial: Além do Tempo: 10,7 pontos
  • Bora pro Jogo: 10,5 pontos
  • Copa do Mundo: França x Senegal: 16,7 pontos
  • Pós-jogo: 21,5 pontos
  • A Nobreza do Amor: 20,1 pontos
  • SP2: 20,2 pontos
  • Coração Acelerado: 20,2 pontos
  • Jornal Nacional: 23,0 pontos
  • Quem Ama Cuida: 22,8 pontos

Audiências da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
  • Fala Brasil: 2,4 pontos
  • Hoje em Dia: 3,1 pontos
  • Balanço Geral SP: 5,0 pontos
  • Jornal da Record: 6,4 pontos

Audiências do SBT:

  • Se Liga, Brasil: 1,8 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,6 pontos
  • Chaves: 2,4 pontos
  • Copa do Mundo: França x Senegal: 3,5 pontos
  • Pós-jogo: 4,3 pontos
  • SBT Brasil: 4,1 pontos

Audiências da Band:

  • Jogo Aberto: 1,5 pontos
  • Jornal da Band: 3,0 pontos

Audiências da RedeTV!:

  • A Tarde é Sua: 1,0 pontos

A análise das audiências indica que a Copa do Mundo beneficia as emissoras que conseguem atrair um público maior, enquanto outros canais enfrentam desafios para converter esse interesse em crescimento durante sua programação regular. Os números são referentes à medição da audiência na capital paulista, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 lares sintonizados.

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