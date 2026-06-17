Copa do Mundo evidencia crise da Band e beneficia novelas da Globo

Na terça-feira, 16 de junho de 2026, a audiência das emissoras de TV aberta foi fortemente influenciada pela transmissão da Copa do Mundo. A Globo teve um desempenho destacado, especialmente após os jogos, enquanto a Band enfrentou dificuldades, ficando atrás do SBT em várias programações.

A Globo se beneficiou significativamente da audiência gerada pelo futebol. A novela “A Nobreza do Amor” registrou números elevados, atraindo espectadores que continuaram sintonizados após as transmissões esportivas. No entanto, outra novela, “Quem Ama Cuida”, não teve o mesmo retorno positivo, apresentando um desempenho abaixo do esperado.

Durante a tarde, o programa “Globo Esporte” se destacou ao alcançar uma audiência superior a dos telejornais “SP1” e “Jornal Hoje”. Isso mostra como a cobertura esportiva se tornou um elemento importante na atração de público durante a Copa do Mundo.

Por outro lado, a situação da Band foi mais complicada. Nessa data, nenhum programa da emissora conseguiu ultrapassar a audiência do SBT, evidenciando uma queda no interesse do público.

As audiências na Grande São Paulo foram registradas com os seguintes resultados:

Audiências da Globo:

Bom Dia SP : 7,9 pontos

: 7,9 pontos Bom Dia Brasil : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Mais Você : 7,2 pontos

: 7,2 pontos SP1 : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Globo Esporte : 11,7 pontos

: 11,7 pontos Jornal Hoje : 11,4 pontos

: 11,4 pontos Edição Especial: Além do Tempo : 10,7 pontos

: 10,7 pontos Bora pro Jogo : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Copa do Mundo: França x Senegal : 16,7 pontos

: 16,7 pontos Pós-jogo : 21,5 pontos

: 21,5 pontos A Nobreza do Amor : 20,1 pontos

: 20,1 pontos SP2 : 20,2 pontos

: 20,2 pontos Coração Acelerado : 20,2 pontos

: 20,2 pontos Jornal Nacional : 23,0 pontos

: 23,0 pontos Quem Ama Cuida: 22,8 pontos

Audiências da Record:

Balanço Geral Manhã : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Fala Brasil : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Hoje em Dia : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Balanço Geral SP : 5,0 pontos

: 5,0 pontos Jornal da Record: 6,4 pontos

Audiências do SBT:

Se Liga, Brasil : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Primeiro Impacto : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Chaves : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Copa do Mundo: França x Senegal : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Pós-jogo : 4,3 pontos

: 4,3 pontos SBT Brasil: 4,1 pontos

Audiências da Band:

Jogo Aberto : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Jornal da Band: 3,0 pontos

Audiências da RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,0 pontos

A análise das audiências indica que a Copa do Mundo beneficia as emissoras que conseguem atrair um público maior, enquanto outros canais enfrentam desafios para converter esse interesse em crescimento durante sua programação regular. Os números são referentes à medição da audiência na capital paulista, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 lares sintonizados.