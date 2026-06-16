Carolina Dieckman justifica a recusa de “Lá na Minha Terra”
Carolina Dieckmann anunciou em suas redes sociais que não fará parte do elenco da nova novela das seis da Globo, intitulada “Lá na Minha Terra”, que deve estrear em novembro. A atriz revelou que, apesar de ter recebido o convite para participar do projeto dirigido por Alann Fiterman, já havia aceitado outro trabalho, que ainda não pode revelar.
Em sua mensagem, Carolina expressou sua admiração pelo diretor e ressaltou sua vontade de trabalhar com ele ao longo dos anos. No entanto, explicou que o convite foi feito em um momento em que já tinha um compromisso profissional assumido.
“Lá na Minha Terra” é escrita por Mário Teixeira e terá como protagonista a atriz Dira Paes, que interpretará Rosenda, uma mulher abandonada pelo marido e mãe de quatro filhos. A trama aborda temas como separações, reconstrução familiar e novas relações afetivas.
O ator Eduardo Moscovis foi escolhido para o papel do marido que abandona Rosenda. Ele deixa o sertão e sua família para buscar um novo começo em São Paulo, onde acaba se casando novamente. Contudo, seu passado volta a assombrá-lo quando Rosenda, já desiludida, o reencontra após anos. Ela decide ficar na cidade com os filhos, o que gera conflitos com o ex-marido e sua nova esposa, cuja atriz ainda não foi definida.
A narrativa da protagonista também incluirá uma nova história de amor, gerando ainda mais tensões em sua vida familiar e em sua busca por um novo espaço fora do sertão.
Além de Dira Paes e Eduardo Moscovis, o elenco contará com Alana Cabral, Gabriela Loran e Leandro Danil em papéis importantes. “Lá na Minha Terra” substituirá “A Nobreza do Amor” na programação da emissora.