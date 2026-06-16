Globo investe em O elo fraco para fortalecer programa de Eliana

A segunda metade do ano do programa “Em Família” trará uma novidade que promete aumentar a audiência: a inclusão do game show internacional “The Weakest Link”, conhecido no Brasil como “O Elo Fraco”. A Globo adquiriu os direitos desse formato britânico e está preparando a atração para ser apresentada por Eliana.

A informação foi divulgada em um documento encaminhado ao mercado publicitário no dia 16. Dentro da estratégia da emissora, este quadro será uma das principais apostas no segundo semestre, marcando o retorno da apresentadora à programação.

Criado pela BBC, “The Weakest Link” é um formato que já havia sido tentado anteriormente no Brasil, sem sucesso. Em 2002, Faustão realizou testes para apresentar o game em suas noites de quinta-feira, mas a proposta não foi aprovada. Mais recentemente, em 2020, Silvio Santos adquiriu os direitos do programa, mas o SBT nunca chegou a gravar a atração. Agora, com Eliana no comando, o game finalmente será produzido em uma versão nacional.

No programa, oito ou nove participantes competem em um desafio de conhecimentos gerais, respondendo a perguntas em um tempo limitado e buscando formar sequências corretas de respostas. A dinâmica inclui eliminações, onde ao final de cada rodada, os jogadores votam para retirar um concorrente da disputa. Quando restam apenas dois participantes, eles se enfrentam em um duelo final, respondendo a cinco perguntas cada para definir o vencedor.

As gravações de “O Elo Fraco” estão programadas para começar no fim deste mês. O retorno de Eliana à televisão está agendado para o dia 12 de julho, e o programa também contará com outras atividades, incluindo brincadeiras no palco com personalidades.

Além do game, Eliana apresentará quadros variados, como “De Olho nos Bastidores”, onde visitará os bastidores das novelas da emissora, em uma proposta que remete ao extinto “Vídeo Show”.

Entre os quadros fixos da nova temporada, estão:

Eliana Visita : entrevistas com artistas em suas casas.

: entrevistas com artistas em suas casas. É Hora do Game : minigames com famosos, que enfrentam desafios divertidos.

: minigames com famosos, que enfrentam desafios divertidos. Tomando Coragem : histórias inspiradoras de coragem, com participação de especialistas.

: histórias inspiradoras de coragem, com participação de especialistas. De Olho nos Bastidores: uma imersão nos bastidores das produções da Globo.

Desde sua estreia na Globo, Eliana tem alcançado uma média de nove pontos de audiência na Grande São Paulo, um número que representa 78.781 domicílios sintonizados. Mesmo com forte concorrência, seu desempenho foi superior ao de outras emissoras, o que torna a chegada de “O Elo Fraco” uma estratégia para potencializar ainda mais a audiência da atração no segundo semestre.