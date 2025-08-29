Fiat Fastback Abarth tem redução de R$ 16,1 mil para PcD

O Fiat Fastback Abarth chegou para agitar o mercado de SUVs cupês no Brasil, especialmente para quem curte um desempenho esportivo. Essa versão, com uma pegada mais arrojada, promete atrair muitos olhares nas ruas. Afinal, a combinação de um design moderno e um motor potente não passa despercebida, não é mesmo?

Para o pessoal PcD que está sempre em busca de novidades e oportunidade, a Fiat oferece uma isenção que vale a pena conferir. Além da redução do IPI, tem bônus de fábrica, dando uma força extra para quem se enquadra nas regras. Essa é uma chance única que vai até 31 de agosto, então se você está pensando em trocar de carro, é bom correr!

### Preço e Economia

O modelo Abarth Turbo 270 AT6 está com preço de tabela em R$ 177.990. Mas, se você se encaixa na categoria PcD e consegue a isenção, o valor cai para R$ 161.827. Uma economia de R$ 16.163 que pode dar um sorriso no rosto de qualquer motorista! Vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a região e as escolhas de opcionais, então vale uma visitinha à concessionária.

Ao passar pelas concessionárias, você vai perceber que eles têm tudo pronto para te esclarecer sobre documentação, processo de isenção e até as opções de financiamento voltadas para PcD. Isso facilita bastante na hora de fazer a escolha.

### Novidades do Fastback Abarth

A nova leva do Fiat Fastback Abarth 2026 não chega apenas com um visual atualizado, mas também traz um teto solar panorâmico para dar aquele toque especial. O preço, por sua vez, teve um pequeno aumento, passando de R$ 171.990 para R$ 177.990. O design do para-choque também foi retrabalhado, com entradas de ar maiores, deixando o carro mais agressivo. E quem diria que uma grelha com linhas verticais marcantes faria tanta diferença, não é?

Debruçando um pouco sobre o motor, temos ali um 1.3 turbo de quatro cilindros, que entrega 185 cv com etanol e 27,5 kgfm de torque. É o tipo de motor que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Perfeito para aqueles momentos de adrenalina!

### Consumo e Desempenho

Sobre o consumo, a coisa varia dependendo do combustível usado. Na cidade, você consegue cerca de 10,8 km/l com gasolina e 7,3 km/l com etanol. Já na estrada, esse consumo melhora: 12,9 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol. Então, se você gosta de pegar a estrada nos finais de semana, vai gostar do que esse SUV tem a oferecer.

E só para adicionar um pouco de contexto ao mercado, até julho de 2025, o Volkswagen Nivus vendeu 28.439 unidades. O Fiat Fastback, por outro lado, ficou na frente, com 31.368 unidades. Mostrando que o SUV da Fiat está conquistando espaço e corações nas ruas.

Se você é do time que faz questão do que há de melhor em termos de design e performance, vale a pena dar uma olhada no Fiat Fastback Abarth. É aquele tipo de carro que pode não só atender às suas necessidades, mas também trazer uma dose extra de prazer ao dirigir.