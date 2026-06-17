Paolla Oliveira deve interpretar vilã em nova novela da Globo

A nova novela “Lá na Minha Terra”, prevista para estrear em novembro na TV Globo, pode contar com a participação da atriz Paolla Oliveira. Ela foi convidada para interpretar a antagonista da trama, que teve esse papel inicialmente oferecido à Carolina Dieckmann. No entanto, Carolina teve dificuldades para ajustar os compromissos profissionais e, com isso, a Globo passou a negociar com Paolla, que ainda está avaliando a proposta.

A história de “Lá na Minha Terra” acompanha a personagem Rosenda, interpretada por Dira Paes, que deixa o sertão nordestino com seus quatro filhos em busca do marido desaparecido, vivido por Eduardo Moscovis. O enredo se desenrola quando Rosenda descobre que o marido construiu uma nova vida em São Paulo, longe da família.

É neste momento que entra a personagem que pode ser interpretada por Paolla. Ela será a nova parceira do marido de Rosenda e será central na rivalidade entre as duas. O reencontro delas promete trazer à tona conflitos familiares, ressentimentos e segredos do passado.

Se Paolla aceitar o convite, será mais um papel de destaque para a atriz, que recentemente foi vista como Heleninha no remake de “Vale Tudo” e também na reprise de “Além do Tempo”, onde viveu a vilã Melissa.

A novela está sendo escrita por Mário Teixeira e terá a direção artística de Allan Fiterman. O elenco já conta com outros nomes como Alana Cabral, Gabriela Loran e Leandro Daniel, além de Dira Paes e Eduardo Moscovis, que são protagonistas da história.

“Lá na Minha Terra” vai ocupar a vaga de “A Nobreza do Amor” na faixa das seis, trazendo novos dramas e emoções para a audiência.