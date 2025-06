Volvo XC60 supera 240 e é o modelo mais vendido, aponta Fipe

Um dos grandes ícones da indústria automobilística sueca perdeu seu trono. O Volvo XC60 agora é o carro mais vendido da história da marca, superando o famoso Volvo 240. Desde que chegou ao mercado em 2008, mais de 2,7 milhões de unidades do XC60 foram vendidas em todo o mundo. E a Volvo não para por aí, já que em 2026 vai lançar o EX60, que promete ser a nova estrela elétrica da linha.

O Volvo 240, que fez sua estreia no verão de 1974, estava disponível em várias versões: cupê, sedã e station wagon. Conhecido carinhosamente como “tijolo” (por causa do seu design robusto), ele se tornou um sucesso absoluto, com 2.685.171 unidades produzidas até 1993. Você deve ter visto um ou outro nas ruas, não é? Eles eram tão comuns na Suécia que era quase raro encontrar uma garagem sem um.

Agora, mesmo depois de 32 anos do último 240 saindo da produção, o XC60 chegou e não só superou as vendas totais, mas trouxe um novo jeito de pensar os veículos familiares. O XC60 combina aquela estética escandinava com muito espaço para passageiros e bagagens, quase como uma versão moderna da velha station wagon. E, vamos ser sinceros, quem precisa de um modelo tão quadradão na garagem hoje em dia? O SUV realmente se tornou a escolha preferida das famílias.

A Volvo deixou isso bem claro: a popularidade do XC60 mostra claramente o que os clientes atualmente preferem. E, enquanto isso, o Xpeng G01 também se destaca no mercado como um grande SUV híbrido.

Susanne Hägglund, que é parte da equipe da Volvo, comentou sobre como o 240 marcou época. Na década de 1980, era bem comum ver um deles em quase todas as garagens da Suécia. O que ela destaca agora é que o XC60 não só conquistou o coração das famílias, mas também se consagrou como o campeão de vendas da Volvo. Para ela, isso é a verdadeira definição de sucesso.

A segunda geração do XC60, que teve sua estreia no Salão do Automóvel de Genebra em 2017, vai receber uma boa atualização em 2026. O interior será renovado, incluindo porta-copos novos, carregador sem fio para smartphones melhorado e uma tela de entretenimento maior de 11,2 polegadas. Tem também novas opções de acabamentos e materiais. Falando em opções, o BYD Atto 3 está fazendo um bom sucesso, atingindo a marca de um milhão de unidades vendidas.

Por fora, as mudanças são mais discretas, mas dá para notar a grade remodelada e as lanternas traseiras com um novo visual. Ah, e uma coisa que todos devem ficar atentos: a Volvo está convocando recall para mais de 11.500 veículos por uma questão no software de frenagem. É sempre bom ficar de olho nos avisos da montadora, né?