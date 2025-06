João Silva no SBT gera nova tensão com a Band

A recente contratação de João Guilherme Silva pelo SBT gerou desconforto na Band e reacendeu uma antiga rivalidade entre as duas emissoras. Informações indicam que o clima nos bastidores da Band é de descontentamento, especialmente em relação à forma como a aproximação entre João e o SBT ocorreu.

João, filho do famoso apresentador Fausto Silva, participou de uma edição especial do programa “Domingo Legal” em 11 de maio, que foi apresentado como uma homenagem ao pai, que enfrenta problemas de saúde. Nos bastidores, no entanto, foi nesse evento que as conversas sobre uma possível contratação começaram, surpreendendo a equipe da Band.

Na Band, João Silva não era apenas um contratado, ele coproduzia seu programa com a emissora, compartilhando custos e lucros. Apesar disso, foi apenas no início de junho que ele comunicou oficialmente sua saída da Band e anunciou sua nova parceria com o SBT.

A maneira como esse processo aconteceu gerou incômodo na Band, que acusa o SBT de ter explorado uma situação que deveria ser de cortesia para fins comerciais, algo que, segundo a emissora, já não é inédito.

Esse episódio reavivou a lembrança de um conflito anterior entre as emissoras, quando, em 2013, Danilo Gentili, que estava na Band, participou do Teleton e em seguida foi contratado pelo SBT. Esse acontecimento resultou em um processo judicial e em um afastamento informal que ainda persiste.

Desde aquele incidente, a Band tem sido cautelosa em permitir a participação de seus talentos em eventos do SBT, como o Teleton. Em 2023, por exemplo, vetou a presença de Adriana Araújo e do ex-jogador Neto na maratona solidária. Também impediu que o chef Erick Jacquin, jurado do MasterChef, participasse do Troféu Imprensa, um evento tradicional exibido pelo SBT.

Embora oficialmente não exista uma declaração de guerra entre as emissoras, a dinâmica entre elas mostra que há uma linha tênue entre cortesia e disputa por talentos. A Band acredita que o SBT ultrapassou os limites da boa convivência ao realizar uma manobra estratégica em um momento que deveria ser simbólico e respeitoso.

Por sua vez, o SBT comunicou que João Silva se junta à sua equipe, onde irá comandar um novo projeto nas noites de sábado, após o programa “Sabadou com Virgínia”. Detalhes sobre o formato e a estreia da nova atração serão divulgados em breve.

Em suas declarações, João agradeceu à Band pela oportunidade de trabalhar ao lado do pai e expressou entusiasmo por essa nova fase no SBT. Ele destacou a importância de alegrar os telespectadores com sua nova proposta.

O diretor de Programação e Artístico do SBT, Mauro Lissoni, também comentou sobre a chegada de João, ressaltando o compromisso da emissora em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade dos conteúdos oferecidos ao público.