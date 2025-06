Prêmio acumula e chega a R$ 1,6 milhão; confira resultado

Lotomania: Como Participar do Próximo Sorteio

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, é necessário fazer uma aposta com 50 números. Isso pode ser feito em lotéricas autorizadas pela Caixa Econômica Federal ou no site de loterias do banco. É importante lembrar que os maiores prêmios são destinados aos bilhetes que acertam 20 ou 19 números, além daqueles que não acertam nenhuma das dezenas sorteadas. As apostas devem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, que acontece geralmente às 20h, no horário de Brasília.

Qual é o Custo da Aposta?

Na Lotomania, existe apenas uma forma de apostar, que é escolhendo 50 números. O custo para fazer essa aposta é de R$ 3. Essa simplicidade de escolha torna a Lotomania diferente de outras loterias da Caixa, que oferecem múltiplas opções de apostas.

Chances de Ganhar

As chances de ganhar na Lotomania variam conforme a quantidade de acertos. Para levar o prêmio principal, que exige 20 acertos, as possibilidades são de uma em 11.372.635. Se o apostador acertar 19 números, a probabilidade é de uma em 352.551. Curiosamente, as chances de não acertar nenhum número são semelhantes às de acertar todos os 20: uma em 11.372.635. Isso mostra que, apesar da atração dos grandes prêmios, as probabilidades de vitória são desafiadoras.

A Lotomania representa uma oportunidade interessante para aqueles que buscam tentar a sorte. Para participar, é só apostar nos horários estipulados e ficar na expectativa pelo sorteio!