Volvo confirma chegada do SUV elétrico EX60 ao Brasil em 2026

A Volvo está prestes a dar um grande passo na sua jornada elétrica no Brasil com a chegada do EX60, um SUV médio totalmente elétrico que promete conquistar quem busca um carro elegante, sustentável e cheio de tecnologia. A estreia no Brasil está marcada para o segundo semestre de 2026, e as expectativas estão lá em cima!

Embora ainda não tenhamos visto o EX60 ao vivo, ele já deu as caras em alguns teasers e vídeos que circulam por aí. Os fãs da marca podem notar que o design tem semelhanças com o irmão mais velho EX90 e com o EX30. Fique ligado, porque a apresentação oficial deve rolar em setembro, durante o Salão de Munique, onde o novo EX40 também pode ser revelado. E ambos estão confirmados para aterrissar no nosso mercado!

### Plataforma SPA3: A Nova Base do EX60

O EX60 vem montado na plataforma SPA3, o que significa que estamos diante de uma evolução na arquitetura elétrica da marca. Isso vai trazer ganhos em eficiência, espaço interno e segurança. Para quem passa muito tempo no trânsito, um carro que oferece mais conforto e dirigibilidade é sempre bem-vindo, não é mesmo? Essa plataforma também irá servir de base para outros modelos que a Volvo tem na manga, incluindo compactos e sedãs.

### Desempenho e Autonomia de Outro Nível

Uma das promessas mais animadoras é a autonomia do EX60, que deve passar dos 600 km com uma bateria de alta densidade e carregamento ultrarrápido de até 800 volts. Para quem adora sentir a adrenalina ao acelerar, rumores falam de cerca de 536 cv de potência, combinando performance e o refinamento que é a cara da Volvo. E não para por aí! O carro deve vir com melhorias em conectividade, um som de tirar o fôlego e um sistema de purificação do ar a bordo, para quem quer viajar longe e respirar um ar mais puro.

### XC60 e EX60: Um Dueto Interessante

Vale lembrar que o EX60 não vai substituir o famoso XC60, que continua firme e forte no Brasil em versões híbridas. Os dois modelos convivem por enquanto, e a Volvo parece acreditar que essa estratégia de complementariedade vai agradar a diferentes perfis de clientes. O XC60, por sinal, passou por uma atualização recente e não é à toa que se mantém como o SUV mais vendido da marca mundialmente.

Então, se você é um fã de carros e já está ansioso para ver o EX60 nas ruas brasileiras, prepare-se! A Volvo está se posicionando para oferecer uma experiência elétrica que promete ser bem interessante.