Resumos dos capítulos de 1 a 5 de setembro de 2025

Resumo dos próximos capítulos da novela

Capítulo 55

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso informa a Zulma que irá ajudar a encontrar uma nova família para Samir e pede apoio ao Padre Lucas. Enquanto isso, Zenaide assegura a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia sugere a Quincas que conte a Candinho que a reaproximação dele com Dita é um plano de Cunegundes. Em um momento de sinceridade, Quincas e Dita admitam que os sentimentos entre eles não são mais os mesmos. Candinho decide confrontar Cunegundes. Quinzinho revela a Cunegundes que ainda é o verdadeiro proprietário do sítio. Em meio a tudo isso, Candinho tenta votar em Dita para o concurso de rainha da rádio.

Capítulo 56

Candinho consegue registrar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro ao lado de Sônia. Cunegundes retorna ao sítio e Ernesto cai numa armadilha montada pelas crianças. Maria Divina sugere que Zé dos Porcos avise Candinho sobre as intenções de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide se encontra com Sabiá, enquanto Zulma pensa em formas de impedir que Celso encontre uma família para Samir. No concurso, Dita e Eneida estão empatadas na votação para rainha da rádio.

Capítulo 57

Todos estão ansiosos para descobrir quem será a nova rainha da rádio. Quinzinho comunica a Medeia que ama Cunegundes e que implorará seu perdão. Anabela faz uma promessa em busca da vitória de Dita. Lúcio anuncia que Dita venceu por apenas um voto, e Candinho percebe que foi o seu. A coroação de Dita provoca comemorações entre os presentes, mas irrita Zulma e revolta Olímpia. Candinho entrega a coroa a Dita e se declara para ela, enquanto Celso e Estela já planejam o casamento. Mirtes informa a Ernesto que Tamires conseguiu um dinheiro. Candinho e Dita trocam juras de amor e todos celebram a ocasião.

Capítulo 58

Dita tenta se encontrar com Candinho, mas Manoela impede a aproximação. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias busca conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires, e Samir acaba encontrando Candinho e Policarpo. Celso é apresentado a Marilda e Aderbal.

Capítulo 59

Marilda e Aderbal estão animados em relação à adoção de Samir. Candinho interpreta um sinal de Policarpo e acredita que seu filho está próximo. Olímpia fica incomodada com a presença de Dita e considera pedir a recontagem dos votos na rádio. Sônia informa a Lauro que Tobias quer conversar com ela. Araújo sugere que Olga trabalhe como secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos avisa Candinho sobre a administração oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão relacionada a Dom Pedro II. Sônia confessa a Tobias que tem sentimentos por Lauro. Mirtes revela a Tamires que Francine pegou sua mala com dinheiro. Estela decide compartilhar um segredo com Dita.

Capítulo 60

Estela revela seu passado a Dita. Anabela não se sente bem e Dirce a leva ao hospital. Olga é contratada para a fábrica. Estela garante a Anabela que ela irá se recuperar. Zulma e Samir conhecem uma mulher chamada Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para um evento de dança. Maria Divina fica assustada com as falas de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso altera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho para que ninguém reconheça Samir. Sabiá descobre Ernesto na casa de Zulma.

Informações adicionais

A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha, Nilton Braga e Rodrigo Salomão. A direção artística é de Amora Mautner, e a direção geral é de João Paulo Jabur. A série é exibida de segunda a sábado, às 18h15, na TV Globo. Os resumos estão sujeitos a alterações conforme a edição da emissora.