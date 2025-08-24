Nova função de IA no WhatsApp facilita escrita, tradução e resumo

Pensando em facilitar a vida dos usuários de iPhone, o WhatsApp está preparando uma novidade chamada “Writing Help”, que utiliza inteligência artificial. Essa informação veio do site WaBetaInfo e promete ser um recurso bem interessante para quem se comunica pelo app.

Atualmente, a função já está disponível em testes beta para Android e, em breve, deve chegar aos celulares da Apple. A ideia é bem simples: enquanto você estiver escrevendo uma mensagem, um ícone de caneta vai aparecer, indicando que você pode usar essa nova ferramenta para ajudar na redação.

Como o recurso vai funcionar

Ao clicar nesse novo botão, você receberá sugestões que podem melhorar suas mensagens. A IA vai trabalhar tanto na estrutura quanto no tom das suas palavras. Vai ser possível escolher entre diferentes estilos: desde sugestões para revisar textos, até opções mais descontraídas ou até mesmo mais formais.

E tem mais! Se você decidir editar uma mensagem com a ajuda da IA, não vai disparar uma notificação para a outra pessoa, então pode mudar o texto à vontade sem preocupação. Segundo a Meta, essa novidade segue um modelo de "Processamento Privado", o que significa que todo o processo é seguro e respeita a privacidade do usuário.

Além de tudo isso, a segurança das suas mensagens está garantida. As conversas não ficam armazenadas e são protegidas por criptografia, mantendo seu conteúdo em anonimato. Logo, a IA vai “limpar” o que você escreveu, evitando qualquer visualização do histórico.

Por enquanto, essa função de IA ainda está em fase de testes e pode ser acessada apenas por quem participa do TestFlight. Não há uma data exata para o lançamento global, então os usuários de iPhone ainda precisarão esperar. Por outro lado, no Android, quem quiser pode ativar ou desativar a função manualmente, caso prefira.

Diante de tudo isso, a Meta está tentando acompanhar as novidades do iOS 18, um movimento que deve integrar ainda mais os recursos entre Apple e WhatsApp para os usuários.