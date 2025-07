Volvo avalia produção de XC60 e XC90 em fábrica dos EUA

A Volvo está considerando dar um passo importante na sua produção nos Estados Unidos, com a inclusão dos modelos XC60 e XC90 na fábrica de Ridgeville, na Carolina do Sul. Essa unidade, que atualmente só monta o EX90 e o Polestar 3, está operando com apenas 13% da sua capacidade total. As vendas têm ficado bem abaixo do esperado, e essa mudança pode ser uma boa jogada.

A ideia é otimizar essa estrutura existente e, claro, aumentar a rentabilidade. Para se ter uma ideia, em junho, o XC60 e o XC90 juntos venderam mais de 5.400 unidades só nos EUA. Em contrapartida, o EX90 somou apenas 1.972 unidades em seis meses. Recentemente, a montadora enfrentou um recall de 12 mil carros devido a uma falha de software que causou um acidente. Isso acaba nos lembrando da importância da qualidade na produção.

Novidades na Produção

Com essa possível produção local, a Volvo projeta fabricar até 60 mil unidades do XC60 e 50 mil do XC90 anualmente. A previsão é que o XC60 comece a sair da linha de montagem em janeiro de 2027, enquanto o XC90 deve iniciar em outubro de 2028. Isso pode fazer uma grande diferença para a marca, que está buscando ser mais competitiva em um mercado saturado.

Um representante da Volvo comentou que a empresa está comprometida em fabricar os veículos onde eles são vendidos. Isso inclui a possibilidade de trazer novos modelos para a linha americana, uma estratégia que pode ajudar bastante nas vendas. Porém, é bom lembrar que a Volvo também está cortando 15% da sua força de trabalho global para otimizar custos. Essa reestruturação pode influenciar as decisões futuras sobre produção.

Possíveis Novos Modelos

Outro modelo que pode reforçar a linha de produção da Volvo nessa unidade é o sedã ES90, atualmente produzido na China. A empresa já indicou que as tarifas de importação estão dificultando sua competitividade no mercado americano, e colocar a produção local pode ser uma solução viável.

A capacidade total da fábrica de Ridgeville é impressionante, podendo chegar a 150 mil veículos por ano. A expectativa é que a Volvo revele mais detalhes sobre esses planos em breve. E para não ficar de fora, a Nissan também está de olho nesse mercado: a marca planeja exportar veículos elétricos da China a partir de 2026, mostrando que a competição está esquentando.

Com o futuro da montadora se desenhando, fica a expectativa de como essas mudanças vão impactar quem é fã de carros e principalmente dos modelos que a Volvo tem para oferecer.