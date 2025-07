Caixa Seguridade (CXSE3) nomeia diretores de Finanças e Comercial

Na última segunda-feira, dia 14, o Conselho de Administração da Caixa Seguridade anunciou mudanças em sua diretoria. Durante a reunião, foram escolhidos dois novos diretores: Edgar Vieira Soares assumiu o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, enquanto Sidney Soares Filho foi eleito como Diretor Comercial e de Produtos.

Edgar Vieira Soares possui formação em Ciências Econômicas e completou um MBA em Controladoria. Ele trabalha na Caixa Econômica Federal desde 2006, onde passou por diversas áreas, incluindo Controladoria, Sustentabilidade, Rede de Varejo, Produtos de Crédito Consignado, Agronegócio e Habitação. Desde 2023, atuava na Caixa Seguridade como Diretor Comercial e de Produtos. Além disso, exerceu a função de substituto eventual na Diretoria de Finanças e Relações com Investidores e também como substituto do Diretor-Presidente.

Sidney Soares Filho é graduado em Ciências Contábeis e possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Com uma longa trajetória na Caixa, onde trabalha desde 1989, Sidney ocupou posições importantes, especialmente na rede de varejo e atendimento do banco. Ele foi superintendente de 2016 até 2024 e, no último ano, atuou como dirigente na instituição.

Essas nomeações indicam um movimento estratégico dentro da Caixa Seguridade, que busca fortalecer sua equipe de liderança em um momento crucial para a empresa.