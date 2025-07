Musical Hair retorna ao Rio e São Paulo; há nudez em 2025?

Montagem de "Hair" Retorna com Temas Atuais

A famosa peça musical "Hair", que estreou em Nova York em 1968, volta a ser palco de discussões relevantes em um mundo marcado por conflitos, como os do Oriente Médio. O ator Rodrigo Simas, que interpreta o personagem George Berger, destaca que a obra é "atemporal" pois ainda aborda questões políticas e de guerra que permanecem presentes na sociedade atual.

O enredo gira em torno de jovens hippies na década de 1960, incluindo George Berger, que foi expulso da faculdade e busca uma vida de liberdade e amor sem amarras, e Claude Berkowsky, interpretado por Eduardo Borelli. Claude se encontra numa encruzilhada: prestes a ser recrutado para o serviço militar, enfrenta um forte conflito interno entre suas crenças e as expectativas impostas pela sociedade.

Borelli comenta que a história de Claude ilustra a luta entre o que se acredita e o que a sociedade espera. Essa dualidade é um dos pontos centrais da peça, que convida o público a refletir sobre as contradições que enfrentamos na vida.

Rodrigo Simas ressalta que, mesmo com o passar do tempo, a mensagem de "Hair" continua a impactar. Ele destaca que, com os avanços tecnológicos e a impressionante estética das montagens atuais, a história ainda consegue atravessar o público de maneira intensa.

A nova montagem promete trazer tanto a essência do espírito rebelde da época quanto a relevância das questões que ainda hoje afetam a sociedade, reafirmando a importância da reflexão crítica diante dos desafios contemporâneos.