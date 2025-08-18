Volkswagen Virtus Highline PcD recebe desconto de R$ 28 mil

O Volkswagen Virtus Highline é uma excelente opção para quem tem deficiência e está em busca de um carro bem equipado. Ele segue disponível na campanha nacional de vendas diretas da marca, que vai até 31 de agosto. Essa versão é uma das mais completas da linha e ainda conta com um porta-malas generoso de 521 litros. Quem se encaixa na categoria PcD pode aproveitar a isenção total do IPI e um bônus que a fabricante oferece. E o melhor: os preços se mantêm os mesmos de julho, seguindo o que está na tabela do Fipe Carros.

Falando em preço, a versão Highline 200 TSI AT tem um valor sugerido de R$ 155.490,00 para o público em geral. Mas, para as pessoas com deficiência que aproveitam as isenções, o valor cai para R$ 127.410,82! Isso significa uma diferença de incríveis R$ 28.079,18. É sempre bom lembrar que os preços podem variar um pouco dependendo da região, então é bom ficar atento.

## Atualizações na Linha 2026

A nova linha 2026 do Volkswagen Virtus chegou sem grandes mudanças visuais. Na frente, ele mantém as luzes diurnas em LED e os faróis de neblina com um design que já era visto na versão anterior. Na traseira, as lanternas têm um visual mais moderno, com um acabamento escurecido que as torna bem marcantes.

Se você é apaixonado por carros que oferecem espaço, vai gostar de saber que o Virtus 2026 tem 2,65 metros de entre-eixos, que é o maior da categoria! É só 5 cm menor que o Toyota Corolla, então, dá para entender o espaço interno lá dentro, né? No geral, ele mede 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. O acabamento do interior é simples, com plásticos rígidos, mas, como sempre, conforto é o que conta na hora de pegar a estrada.

## Motorização e Equipamentos

Debruçando sob o capô, o virtuoso Highline conta com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros e 12 válvulas. Ele foi recalibrado para entregar até 128 cv de potência e impressionantes 20,4 kgfm de torque. E o câmbio automático de seis marchas garante aquele conforto e leveza nas trocas, especialmente em situações de trânsito.

Em termos de equipamentos, o Virtus está bem servido. Ele vem com rodas de liga leve de 17”, painel digital de 10,25”, ar-condicionado digital Climatronic e, claro, uma central multimídia Volkswagen Play de 10,1”. Não dá para esquecer da compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, que facilita muito a vida de quem adora uma boa playlist enquanto dirige.

Além disso, o carro traz faróis com funções “Coming/Leaving Home” e DRL em LED, que são bem práticos. Também tem assistência ativa de mudança de faixa, câmera multifuncional e uma série de sensores que ajudam na condução. Você já sentiu a diferença que um sensor de estacionamento oferece quando está manobrando em um espaço apertado? Pois é, esse carro está bem equipado!

## Volkswagen Virtus Highline para PcD em agosto de 2025

| Configurações | Preço geral | Preço para PcD | Descontos |

|———————–|——————–|——————|—————–|

| Highline 200 TSI AT | R$ 155.490,00 | R$ 127.410,82 | R$ 28.079,18 |

É isso, pessoal! O Virtus é uma opção super interessante, tanto para quem busca espaço quanto conforto. Perfeito para quem tem um estilo de vida ativo e não quer abrir mão de tecnologia e segurança na hora de dirigir.