Fiat reduz preço da Toro Endurance 2026 em R$ 38 mil para CNPJ

A Fiat Toro Endurance TURBO 270 FLEX, ano/modelo 2025/2026, chegou com tudo para conquistar os apaixonados por picapes. Se você gosta de um carro que combina robustez com conforto, essa pode ser a sua escolha. Para a versão Endurance T270 Flex AT6, o preço sugerido é de R$ 160.990,00. Mas se você é microempresa ou produtor rural cadastrado, a mágica acontece: o valor cai para R$ 135.231,60, uma baita economia de R$ 25.758,40.

Sob o capô, a Toro vem equipada com um motor 1.3 GSE T4. Esse motor de quatro cilindros, com injeção direta, entrega 176 cv de potência e um torque generoso de 27,5 kgfm, seja abastecendo com gasolina ou etanol. Dessa forma, você ganha versatilidade e desempenho, ideal para quem curte pegar a estrada ou encarar o tráfego da cidade. E ainda conta com um câmbio automático de seis marchas, tração 4×2 e bloqueio eletrônico de diferencial, facilitando a vida em terrenos mais exigentes.

Dando uma olhada nas dimensões, a Fiat Toro 2026 mantém quase as mesmas medidas da versão anterior. Com 4,95 metros de comprimento e 1,85 m de largura, é uma picape que não passa despercebida. E para quem precisa de espaço, a caçamba continua imbatível, com capacidade de 937 litros, perfeita para transportes diversos, como mudanças ou saídas de fim de semana com a família.

Outra novidade incrível é que, depois de nove anos, a Fiat finalmente trocou os freios traseiros de tambor por discos. Todos os modelos agora têm freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, que facilita muito, especialmente em subidas. Imagine o conforto de não ter que se preocupar em segurar a picape enquanto espera o sinal abrir.

Por dentro, os detalhes fazem a diferença. O câmbio recebeu uma nova manopla, que vai chamar a atenção de todo mundo que entrar no carro. Os bancos também foram atualizados, dando um toque de modernidade. As versões Endurance e Freedom trazem novos tecidos e, a partir da Volcano, há um elegante combo de vinil com couro. O painel digital de 7 polegadas, por sua vez, ganhou grafismos novos que dão um ar mais moderno.

Falando de conforto e tecnologia, a Toro Endurance vem equipada com uma central multimídia de 7 polegadas, além de um cluster digital de 7 polegadas. Você também conta com direção elétrica, vidros e retrovisores elétricos, e claro, alarme e controle de cruzeiro. Para quem gosta de segurança, são seis airbags e sensores de estacionamento traseiros, um item que sempre ajuda nas manobras em lugares apertados.

Então, se você está de olho em uma picape que une força, conforto e um bom pacote de tecnologia, a Fiat Toro Endurance 2026 é uma opção que merece sua atenção. O que acharia de dar uma volta e sentir como é dirigir essa belezinha?