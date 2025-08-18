Notícias

Empresas criam vagas para quem finge trabalhar em casa

A crise de desemprego juvenil na China está levando os jovens a buscar alternativas bem inusitadas para lidar com a situação. Em cidades grandes como Shenzhen, Xangai e Wuhan, muitos estão pagando para passar o dia em escritórios que simulam atividades profissionais.

Esse fenômeno ganhou destaque recentemente como uma forma de aliviar a pressão social e familiar que esses jovens enfrentam. Com uma taxa de desemprego juvenil superior a 14%, os recém-formados estão encontrando dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Para não ficarem parados em casa, a solução tem sido frequentar esses espaços que imitam ambientes de trabalho. Esses escritórios oferecem internet, computadores e áreas para socialização, custando, em média, mais de 50 yuans por dia.

Rotina e disciplina

Esses escritórios simulados permitem que os participantes mantenham uma rotina prática, semelhante à de um emprego formal, o que é crucial para a disciplina e bem-estar mental. Mesmo sem um emprego de verdade, os jovens conseguem preservar a autoestima e ainda criam oportunidades de networking. Muitos que frequentam esses lugares estão em busca de desenvolver habilidades e fazer conexões, enquanto esperam por uma chance real de trabalho.

Além disso, freelancers e nômades digitais enxergam nesses ambientes uma oportunidade de aumentar a produtividade. Para eles, esses escritórios funcionam como uma ponte entre a vida acadêmica e a fase profissional, ajudando a manter a disciplina necessária durante essa transição.

Dinâmica complexa

Nesse cenário econômico tão mutável, a prática de pagar por experiências de trabalho simulado revela as complexas relações do mercado de trabalho na China. Para muitos jovens, essa "fingimento" de trabalho não é apenas uma alternativa a um desemprego frustrante, mas se tornou uma estratégia prática para organizar suas vidas pessoais e profissionais.

Os frequentadores desses espaços relatam que não apenas mantêm uma rotina, mas também encontram suporte emocional pela interação com outros jovens que estão passando pela mesma situação. Isso ajuda a criar um ambiente mais acolhedor e propício ao desenvolvimento durante um período desafiador.

