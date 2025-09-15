Mundo Automotivo

Volkswagen Virtus Highline PcD com desconto de R$ 28.350

Volkswagen Virtus Highline para PcD tem redução de R$ 28.350 e custa menos que Polo
Crédito da imagem: Recreio Vw | Barra Rio de Janeiro, RJ

O Volkswagen Virtus Highline está em alta e, para quem é apaixonado por carros, as novidades são de encher os olhos. Se você já pensou em adquirir um sedã com preço mais acessível, essa é uma ótima oportunidade, especialmente para o público PcD. A versão tem condições bem legais, como isenção de impostos e alguns bônus oferecidos pelas montadoras.

Recentemente, o preço da versão Highline sofreu um pequeno ajuste: subiu R$ 1.500, mas para o público PcD o valor ficou bem atrativo. Para se ter uma ideia, enquanto o preço regular é de R$ 156.990, para quem tem necessidades especiais, o valor cai para R$ 128.639,93. Aqui, a economiza é de R$ 28.350,07, uma diferença que faz toda a diferença na hora de escolher. E lembre-se: como sempre, os preços podem variar de acordo com região e opcionais.

Falando em números, entre janeiro e agosto de 2025, o Virtus vendeu 24.682 unidades, conquistando o segundo lugar entre os sedãs mais vendidos. O primeiro lugar ficou com o Chevrolet Onix Plus, que foi um pouco além, com 29.300 unidades emplacadas.

O Virtus 2026 não deixa a desejar em termos de espaço. Com um entre-eixos de 2,65 metros, ele se destaca como o maior da categoria, perdendo apenas para o lendário Toyota Corolla, que está a apenas 5 cm à frente. Com 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura, esse carro realmente foi pensado para quem busca conforto. Você vai amar o porta-malas, que tem uma capacidade generosa de 521 litros — ótimo para viagens ou para carregar as compras do mês.

E não para por aí! O motor 1.0 turbo flex de três cilindros do Virtus Highline continua firme, oferecendo até 128 cv e um torque de 20,4 kgfm. Ele vem acompanhado de uma transmissão automática de seis marchas, que garante uma tocada suave e responsiva. Para quem passa muito tempo no trânsito, é sempre bom ter um câmbio que responda bem, não é mesmo?

Segurança também é prioridade. O Virtus Highline vem equipado com 6 airbags, ar-condicionado digital “Climatronic”, câmera traseira, painel de instrumentos digital de 10,25”, rodas de liga leve de 17”, sensores de chuva e crepuscular, além de um sistema multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1”. Esses detalhes trazem conforto e tecnologia que fazem diferença no dia a dia.

Agora, se você estiver pensando em comprar, aqui está um resumo das configurações e preços:

Volkswagen Virtus Highline para PcD em setembro de 2025:

ConfiguraçõesPreço geralPreço para PcDDescontos
Highline 200 TSI ATR$ 156.990,00R$ 128.639,93R$ 28.350,07

Dá até vontade de sair para testar, não é? Essa é a sua chance de ter um carro que une performance, conforto e segurança.

